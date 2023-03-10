Война — день 380: Украина восстанавливается после очередного ракетного обстрела, на Донбассе продолжаются тяжелые бои

Оперативно о главном 10 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 380 дней. Украинские энергетики оперативно восстанавливают энергоснабжение после массированной ракетной атаки, осуществленной россиянами 9 марта. Тем временем на Донбассе становится все более "горячо": только за прошедшие сутки оккупанты совершили более сотни атак на пяти направлениях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В результате вражеского обстрела вечером 9 марта в Запорожье отсутствует электроснабжение. Энергетики уже ликвидируют последствия и части потребителей электроэнергию вернули, сообщают в "Запорожьеоблэнерго".

С данными за 7 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 377: ВСУ держат Бахмут, несмотря на постоянные атаки россиян

О происходившем 8 марта читайте в материале: Война — день 378: Украина отражает атаки россиян и готовится к контрнаступлению

Информация за 9 марта доступна в сводке: Война — день 379: бои за Бахмут ужесточаются, россия нанесла масштабный удар по Украине