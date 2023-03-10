Григорий Козловский и ФК "Рух" передали "Посейдоны" артиллеристам ВСУ (фото и видео)

Известный львовский меценат говорит, что передачей беспилотников помощь армии не ограничится

Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский снова присоединились к помощи 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины. В этот раз на ее нужды передали восемь разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон".

Григорий Козловский, известный львовский меценат и бизнесмен, который уже неоднократно со своей семьей и футболистами помогал ВСУ и вынужденным переселенцам, отметил: "На этом мы точку не ставим! Мы должны всеми силами помочь нашим защитникам на передовой, вместе с ними и благодаря им ковать нашу победу над ненавистными орками! Победа будет за нами!"

Игорь Дедишин, боец "Дуза" и Григорий Козловский

Генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин также подчеркнул: "Мы продолжаем работу на благо украинской армии, в ее поддержку. Как мы и анонсировали, это тщательная и системная работа, которая будет продолжаться до полной нашей Победы. Сколько бы усилий, ресурсов, средств это ни стоило, главная цель – это наша Победа. Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский будут идти до конца, чтобы совместно с нашими Вооруженными силами Украины эту победу праздновать. Нам очень приятно, что мы в очередной раз присоединились к этой весомой поддержке".

Беспилотники "Посейдон" оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, имеют вертикальную систему взлета и посадки, монококковый планер высокого крыла с электродвигателем и толкающим винтом, а также четыре стационарно установленных электродвигателя VTOL и пропеллера.

Дальность действия "Посейдонов" – 150 км, высота полета – 4 000 м.

Беспилотники станут "глазами" украинских артиллеристов

Военный 45-й оабр ВСУ с позывным "Дуза" говорит: "Посейдон" — очень интересный комплекс. Мы ожидаем от него большой производительности и повышения эффективности на совершенно иной уровень. У него есть невероятно шикарная камера, и вообще многие аспекты его эксплуатации во время обучения проявили его с наилучшей стороны. Ожидается, что он сможет принести много материалов на тубе, которые будут согревать душу. Будем наблюдать и надеяться, что р*сня наконец-то сгорит дотла. У "Посейдона" есть очень мощная радиосвязь, то есть, мы можем летать с ним на очень дальние расстояния, и это большой плюс, ведь раньше не хватало аппаратов с такой дальностью работы. Поэтому я думаю, что это будет весомый фактор для того, чтобы мы могли максимально эффективно наносить поражение врагу на расстоянии, не только корректируя, но еще и выполняя дополнительную разведку интересных целей в тылу противника. Это тоже важно".

Артиллеристы ждут от "Посейдонов" большой производительности

Военные эксперты называют "Посейдоны" одними из самых высокотехнических и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не оставляют тепловой след, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех. Попав под воздействие средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдоны" продолжают лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, в то время как более простые беспилотники "глушатся".

Игорь Дедишин: "Мы долго ждали эти "птички", слава Богу, что получили их, и имеем прекрасную возможность передать нашей, можно сказать, подшефной 45-й бригаде. Чрезвычайно мотивирует, когда видишь глаза ребят, получающих "Посейдоны", этих операторов, которые искренне радуются тому, что для них это большое усиления и поддержка в их работе на фронте. Я уверен, что эти "птички" будут с каждым днем приближать нашу Победу".

"Посейдоны" являются одними из самых высокотехнических и высокотехнологичных беспилотников в своем классе.

45-я отдельная артиллерийская бригада – подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ее создали в 2016 году в составе Корпуса резерва на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Со дня создания бригада дислоцировалась в Яворовском районе Львовской области.

С начала полномасштабного вторжения бригада героически обороняла Киев, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, наносила врагу потери в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Подразделения "45-ки" участвовали в Харьковской наступательной операции и операции по освобождению Херсонщины и Николаевщины. За проявленный героизм и мужество военных бригады наградили государственными и ведомственными наградами. 6 декабря командир 45-й оабр ВСУ получил Боевое знамя из рук президента Украины.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали "Посейдоны" артиллеристам ВСУ

Позывной "Дуза": "Эти "птички" окажутся на передовой уже в ближайшем светлом будущем. О конкретной дате не будем рассказывать, но это произойдет очень быстро. Верим в то, что Победа за нами! Считаю, что все неравнодушные украинцы вносят большой вклад в развитие Вооруженных сил Украины, в помощь им. Это очень важно и вдохновляет нас. То, что сейчас мы все объединились – весомый момент для общей Победы. Каждый, кто чувствует, что он хоть как-то может помочь ВСУ, – уже герой. Победа за нами однозначно, ничто другое нас не интересует".

С начала полномасштабной войны футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский постоянно помогают военным. Раньше наши защитники получали грузовики, дроны, рации, кунги, генераторы, шины и многое другое.