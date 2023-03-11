Оккупанты незначительно продвигаются на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг усиливает обстрелы и давление на Донетчине

Российские оккупанты продолжают устанавливать оборонительные рубежи глубоко в тылу — на территории Белгородской и Курской области. Ставили такие и в Крыму.

Они находятся весьма далеко от линии фронта, отмечает Институт изучения войны. Бои продолжают идти на линии Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на юге. Враг заявляет, что в Бахмуте вагнеровцы вошли в АЗОМ, а также выдвинулись на новые позиции на северо-западе города в 800 метрах от предприятия.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки отбиты более 100 атак противника.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение — наступали в сторону Гряниковки, Масютовки, Невского, Кременной, Белогоровки, Спорного, Федоровки. Россияне заявляли о продвижении в районе Макеевки (взятие высот), но визуального подтверждения нет. DeepState сообщает, что локальные бои на Сватовском участке фронта идут от Площанки до Дибровы. Враг продвинулся возле ЛЭП под Кременной.

Карта боевых действий на линии Сватово - Кременная

На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать — штурмы врага отбили в районах Зализнянского, Парасковеевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ивановского. Враг мог добиться успехов в восточной части города. Опубликованы кадры, как россияне продвинулись на новые позиции на северо-западе Бахмута в пределах 800 метров от металлообрабатывающего завода АЗОМ. Вагнеровцы якобы вошли в промышленную часть завода, аналитики отмечают, что российские силы отдают приоритет лобовому нападению на укрепленные позиции в тактически сложной промышленной зоне и нападение, вероятно, обойдется группе Вагнера очень дорого. Враг давит на Бахмут с севера и юга, украинские силы не могут контролировать Забахмутку, ведь все переправы под огневым контролем врага.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступал в направлении Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки. Активные бои идут на восток от Авдеевки. В районе Угледара враг несет потери в результате операций в последние недели, что по мнению аналитиков свидетельствует, что они недоукомплектованы и, следовательно, неспособны предпринять новую волну успешных атак на Угледар в ближайшем будущем.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают действовать возле островов в дельте Днепра. Накануне уничтожили семь кораблей российского флота. Острова никем не контролируются, но обстрелы продолжаются. Также под огнем оккупантов прифронтовая зона юга Украины.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Линия фронта в Запорожской области

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