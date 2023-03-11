Оккупантов много, но мы берем умом и инновационной украинской техникой — Дана Яровая

Квадрокоптеры тестируют прямо на поле боя, замечания передают изготовителю

Боевые дроны уничтожают танки, пункты дислокации россиян без рисков жизни украинских военных. Как за "народные деньги" закупают многоразовые боевые дроны и снаряды для них рассказала волонтер и соучредитель фонда "Мрия" Дана Яровая в эфире Эспрессо.

"Высокоинтеллектуальное средство ведения боя — это то, что обеспечивает бесконтактный бой. Россиян значительно больше в количестве, поэтому мы должны быть разумными. Мы проводим тестирование различных видов квадрокоптеров не только на полигоне, но и в боевых условиях. Любые замечания передаются производителю, который вносит коррективы в само устройство. Это важный элемент сотрудничества украинских производителей и Генерального штаба", — отметила Дана Яровая.

Дана добавила, что закупка дронов происходит только через частные инициативы и "народные деньги". Пока эта техника не станет на вооружении Министерства обороны, придется их выкупать украинцам.

"На этот год 20 миллиардов гривен выделено на программу беспилотных средств. Надеюсь, что все заработает. Пока Министерство не начнет закупать высокотехнологичные средства ведения боя, я с этой темы не сойду", — подытожила волонтер.

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