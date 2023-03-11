22-летний французский десантник погиб на Донбассе: пошел добровольцем после травмы

В родном Дижоне парень изучал историю

Безжалостная война уносит жизни сотен военных, среди которых и представители Интернационального легиона. На днях стало известно о гибели 22-летнего гражданина Франции Андреаса Галоцци. Парень, будучи десантником, приехал в Украину вскоре после того, как восстановился из-за травмы ноги. К сожалению, во время серьезных боевых столкновений под Сватовым Галоцци не стало.

Историю храброго новолуния рассказало французское издание Le Figaro. О смерти сына его мать Эдит узнала по телефону, позвонив на полученный в сообщении номер. Тело военного должно вернуться на родину в эти дни.

Как рассказала Эдит, Андреас Галоцци хорошо учился, после получения степени бакалавра в Сене продолжил изучать историю в Дижоне. Несмотря на то, что продолжалось обучение, как и многие сверстники, пошел в армию. В войске он записался в десантники, служил в 17-м парашютно-саперном полку в Монтобане. Однако в какой-то момент парень получил травму, у него началось воспаление большой берцовой кости. Армию пришлось оставить, посвятив время обучению.

Таким 22-летний Андреас Галоцци запомнится своим собратьям

Когда президент Украины Владимир Зеленский призвал небезразличных иностранцев присоединиться к украинской армии для противодействия врагу, Галоцци уже восстановился. Именно поэтому решил, что поедет в Украину помогать ВСУ.

Не раз француз участвовал в серьезных боях, есть даже его фото на захваченном российском танке. Регулярно поддерживал связь с матерью — до самой смерти. Последнее сражение Андреас Галоцци принял 16 февраля под Сватовым.

Галоцци побывал в горячих точках Донбасса

"Я глубоко уважаю действия, которые он совершил, и идеи, которые он отстаивал. За это приходится заплатить высокую цену, но я говорю ему браво", — говорит Эдит.

Сватово на карте

Теряет своих лучших сыновей и наше государство. 7 марта общество всколыхнуло известие о смерти 27-летнего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Военный был лучше известен под своим позывным — "Да Винчи". Прощание с бойцом длилось несколько дней — сначала на родном ему Прикарпатье, а затем и в Киеве, где его похоронили. На мемориальную церемонию пришел и президент Владимир Зеленский, которого сопровождала премьер Финляндии Санна Марин.

На Майдане же попрощаться с Дмитрием Коцюбайлом пришли тысячи человек, среди которых и высшее руководство ВСУ, в том числе Главнокомандующий Валерий Залужный.