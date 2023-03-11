Денежная помощь военным для решения бытовых проблем: кто и когда может получить

Помощь могут выплатить раз в год

Украинские военнослужащие имеют право на получение денежной суммы не превышающей размер их месячного денежного обеспечения.

Как сообщает издание Армия Inform, деньги предоставляются на решение социально-бытовых проблем военнослужащим рядового и командного состава (кроме срочной службы) в случаях, предусмотренных поручением Минобороны № 2683 от 1 февраля 2023 года.

К таковым причинам относятся:

смерть военнослужащего или его/ее мужа или жены, родителя или ребенка;

ранение во время выполнения боевого задания;

получение инвалидности вследствие ранения, контузии или травмы связанной с защитой Родины;

попадание в плен (кроме добровольной сдачи), интернирование в нейтральные страны или признание без вести пропавшим.

Также деньги выплачиваются в случае ухудшения состояния здоровья, пребывания на лечении или реабилитации в связи с:

онкологическим заболеванием;

туберкулезом, вирусным гепатитом B и C, ВИЧ/СПИД;

беспрерывным пребыванием на лечении в течении 30 и более дней, вследствие травм и заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата или других заболеваний, которые требуют длительного лечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что части украинских военных могут вернуть выплаты от государства в размере 30 тысяч гривен. Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.