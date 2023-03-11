Денежная помощь военным для решения бытовых проблем: кто и когда может получить
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Помощь могут выплатить раз в год
Украинские военнослужащие имеют право на получение денежной суммы не превышающей размер их месячного денежного обеспечения.
Как сообщает издание Армия Inform, деньги предоставляются на решение социально-бытовых проблем военнослужащим рядового и командного состава (кроме срочной службы) в случаях, предусмотренных поручением Минобороны № 2683 от 1 февраля 2023 года.
К таковым причинам относятся:
- смерть военнослужащего или его/ее мужа или жены, родителя или ребенка;
- ранение во время выполнения боевого задания;
- получение инвалидности вследствие ранения, контузии или травмы связанной с защитой Родины;
- попадание в плен (кроме добровольной сдачи), интернирование в нейтральные страны или признание без вести пропавшим.
Также деньги выплачиваются в случае ухудшения состояния здоровья, пребывания на лечении или реабилитации в связи с:
- онкологическим заболеванием;
- туберкулезом, вирусным гепатитом B и C, ВИЧ/СПИД;
- беспрерывным пребыванием на лечении в течении 30 и более дней, вследствие травм и заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата или других заболеваний, которые требуют длительного лечения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что части украинских военных могут вернуть выплаты от государства в размере 30 тысяч гривен. Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.