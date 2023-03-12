Убийца крейсера "Москва", комплекс "Ольха" и другие: Наев назвал эффективное оружие украинского производства

Изготовленное в Украине оружие доказало свою эффективность на войне

Поставки союзниками современных высокоточных образцов вооружения и военной техники позволяют наносить значительные потери противнику. Но не менее эффективно украинские воины используют и оружие отечественного производства. В частности, речь идет о комплексе "Нептун", которым был затоплен российский крейсер "Москва".

Об этом в интервью изданию "АрмияInform" заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Очень важно иметь высокоточное оружие всего спектра действия (тактического, оперативного и стратегического) и различных видов базирования и боеприпасов к нему в достаточном количестве. Эффективно себя показало высокоточное оружие отечественного производства. Прежде всего — это противотанковый ракетный комплекс типа "Стугна" с дальностью поражения 5 км, тактический ракетный комплекс "Ольха" с дальностью действия по наземным целям до 100 км, противокорабельный комплекс "Нептун" с дальностью поражения надводных целей до 300 км", – рассказал генерал-лейтенант.

Среди образцов вооружения, поставляемых в Украину партнерами, Наев упомянул Javelin, артсистемы Cаesar, М777, Кrab, PzH 2000 и т.п., а также РСЗО HIMARS, MLRS-270 с дальностью действия до 80 км.

Кроме того, применение высокоточного оружия невозможно без наличия эффективных средств разведки. Сегодня эффективно на фронте себя показали беспилотники, способные передавать информацию в реальном времени и корректировать огонь средств поражения. Некоторые из них сами могут являться средствами поражения.

Напомним, ранее командующий ВМС ВСУ, вицеадмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина стала первым государством мира, применившим морские дроны. А министр обороны Украины Алексей Резников информировал, что украинские "Нептун", "Ольха", "Стугна", "Корсар" фантастически воюют на фронте, не хуже Javelin или NLAW.