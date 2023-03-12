Бомба замедленного действия: топ-5 угроз, связанных с опустошением россией Каховского водохранилища

Каховское водохранилище считается самым большим на территории Украины.

В феврале 2022 года в Украине громко заговорили о том, что российские захватчики начали постепенно спускать воду из крупнейшего водохранилища – Каховского. К сожалению, территорию этого искусственного образования сейчас контролировать со стороны ВСУ невозможно. На левом берегу все еще находятся вражеские войска, в том числе на территории Запорожской АЭС. Конечно, наличие захватчиков само по себе представляет опасность, однако подобные "игры" с уровнем воды могут принести очень много негатива нашему государству в будущем.

"Украинская правда" подробно разобралась в вопросе и определила пять основных угроз, которые несет за собой разорение россией Каховского водохранилища. Напомним, что до войны водоем мог вмещать до 18 кубических километров воды.

Следует подчеркнуть, что Днепр, частью которого и является водохранилище, сильно страдает от влияния российской армии. В первую очередь, конечно, речь идет о различных загрязнениях, которые являются неизбежной частью пребывания на этой территории вражеских окупантов. Но уровень воды, который на протяжении лет находился на отметке 15-16 метров, сейчас значительно уменьшился. Это может привести к другим негативным последствиям, которые затем ощутит на себе отрасль сельского хозяйства и не только.

Каховское водохранилище на карте

Основные угрозы

Проблема с мелководием. Каховское море, как называют водохранилище в народе, включает в себя всего около 5% мелководья. Это его разительно отличает от других подобных искусственных водоемов, где обычно подобная территория занимает до четверти площади. Однако мелководья важны в любом случае: это и место роста высшей водной растительности, и, конечно же, самая популярная "точка" для устраивающей здесь нерест рыбы. Если уровень воды продолжит уменьшаться, существующие мелководья просто высохнут. Это приведет к гибели растений, их дальнейшему разложению и загрязнению воды. А рыбы просто станет меньше, она потеряет места для нереста.

Каховское море, как называют водохранилище в народе, включает в себя всего около 5% мелководья. Это его разительно отличает от других подобных искусственных водоемов, где обычно подобная территория занимает до четверти площади. Однако мелководья важны в любом случае: это и место роста высшей водной растительности, и, конечно же, самая популярная "точка" для устраивающей здесь нерест рыбы. Если уровень воды продолжит уменьшаться, существующие мелководья просто высохнут. Это приведет к гибели растений, их дальнейшему разложению и загрязнению воды. А рыбы просто станет меньше, она потеряет места для нереста. Отложения на дне. За годы в Днепре накопилось немало всякого мусора и не очень полезных веществ. В основном, такие отложения скопились на дне — там и тяжелые металлы, и отходы от нефтепродуктов и т.д. Если их не трогать, то особой опасности они не несут. Однако, по словам завотдела экологической гидрологии и технической гидробиологии Института гидробиологии НАН Украины Сергея Дубняка , чем ниже уровень воды, тем больше риск того, что все эти "запасы" будут потревожены. А значит, вредные вещества будут попадать в толщу воды – это негатив как для жителей водоема, так и для людей.

За годы в Днепре накопилось немало всякого мусора и не очень полезных веществ. В основном, такие отложения скопились на дне — там и тяжелые металлы, и отходы от нефтепродуктов и т.д. Если их не трогать, то особой опасности они не несут. Однако, по словам завотдела экологической гидрологии и технической гидробиологии Института гидробиологии НАН Украины , чем ниже уровень воды, тем больше риск того, что все эти "запасы" будут потревожены. А значит, вредные вещества будут попадать в толщу воды – это негатив как для жителей водоема, так и для людей. Цветение воды. Популярная проблема для украинских водоемов, но на Каховском водохранилище это очень плохо скажется. Будет работать это так: уровень воды уменьшится, ее толща будет прогреваться лучше, а питательных веществ будет становиться больше. Потому и цветение, несущее за собой проблемы для рыбы и окружающей среды, будет усиливаться.

ЗАЭС. Каховское водохранилище имеет большое значение для станции, ведь именно его воды стекают к специальному водоему-охладителю, который используется для нужд предприятия. Система охлаждения работает нормально, пока уровень воды достигает 13,2 м. Следует отметить, что в феврале 2023 общий показатель воды в Каховском море снизился до 13,71 м — наименьшего показателя в истории. Специалисты утверждают, что ЗАЭС рассчитана на любые сценарии, поэтому даже при низком уровне воды катастрофа маловероятна, однако проверять этот сценарий не очень хочется.

Каховское водохранилище имеет большое значение для станции, ведь именно его воды стекают к специальному водоему-охладителю, который используется для нужд предприятия. Система охлаждения работает нормально, пока уровень воды достигает 13,2 м. Следует отметить, что в феврале 2023 общий показатель воды в Каховском море снизился до 13,71 м — наименьшего показателя в истории. Специалисты утверждают, что ЗАЭС рассчитана на любые сценарии, поэтому даже при низком уровне воды катастрофа маловероятна, однако проверять этот сценарий не очень хочется. Размывание берегов. В общей сложности береговая линия Каховского водохранилища превышает 800 км. Где-то четвертую часть из них составляют дамбы или другие берегозащитные сооружения. Они построены для того, чтобы оградить окрестные населенные пункты от подтоплений. Если уровень воды станет меньше, ветровые волны смогут интенсивнее размывать основание подобных построек, что приведет к их разрушению.

А что Крым?

Оккупанты, много лет скулившие о перекрытии доступа воды в Крым, тоже пострадают от обмеления Каховского водохранилища. Через Северо-Крымский канал вода сможет поступать только тогда, когда в "море" останется достаточно воды. По всей вероятности, россияне даже не задумывались о том, к каким последствиям могут привести их действия. Впрочем, это правило подходит для общего поведения окупантов на территории Украины на протяжении последних 9 лет.

Какая ситуация сейчас?

В Госводагенстве спешат немного снизить градус напряжения. По словам заместителя главы ведомства Игоря Гопчака, в марте уровень воды в Каховском водохранилище увеличился до 14,08 м. Это произошло благодаря вмешательству матушки-природы — регулярные дожди и мокрый снег смогли наполнить водоем влагой дополнительно. Украинцы проводили сброс воды из высшего, Днепровского водохранилища, в Каховское — чтобы урегулировать ситуацию. Вероятно, подобный уровень останется актуальным, по меньшей мере, до начала мая: при условии, если россияне не будут подрывать никаких сооружений и не причинят дополнительного ущерба береговой линии.

Каховская ГЭС

Впрочем, лучшим вариантом остается вернуть Каховскую ГЭС под украинский контроль, чтобы отремонтировать и закрыть затворные щиты плотины (шандоры). Но эта задача — уже компетенция ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем способно обернуться для Украины разрушение Каховской ГЭС. Спойлер — Запорожской атомной электростанции могут быть снова не до шуток.

Также мы писали о том, как сильно россияне успели испачкать воды Херсонской области.