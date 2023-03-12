Есть две основные причины: как и почему украинские мужчины выезжают за границу

Более трети разрешений для граждан, которые едут по бизнес-делам, были выданы с ноября 2022 по февраль 2023 года.

В Украине продолжается военное положение, а, следовательно, и запрет на свободное передвижение военнообязанных за пределы государства. В общем, правила выезда для мужчин за границу могут усложнить, но исключения, конечно, останутся. Как и те, кто будет ими пользоваться, — чаще всего по двум причинам.

Детальнее об этом рассказали представители ресурса "Опендатабот", которые проанализировали, почему украинцы так спешат в другие страны. Для этого они проанализировали количество разрешений, выданных через систему "Шлях" за первый год полномасштабной войны.

Известно, что на 1 марта 2023 года было оформлено более 1,27 млн разрешений на выезд за границу по общей процедуре, наиболее популярные причины — бизнес-дела (86,6%) или поездка за гуманитарной помощью (13,4%). Если говорить в конкретных цифрах, то только для решения вопросов бизнеса мужчины получили более 1,1 млн разрешительных документов.

Наиболее популярные причины для выезда из Украины

При этом ни госпограничники, ни Укртрансбезопасность не предоставляет информацию о количестве лиц, которые либо нарушили сроки пребывания за границей, либо вовсе не вернулись на родину. Напомним, что согласно правилам, украинцы имеют право находиться в других государствах в течение 30 дней, если отправились в гуманитарную миссию. Для бизнесменов этот срок чуть длиннее – 45 суток.

Отдельно также регламентируется выезд других категорий мужчин, в частности спортсменов и культурных деятелей. Впрочем, из-за последних процедуру пересечения границы и могут скоро усложнить. Виной всему поведение известного стендапера Андрея Щегеля, который кичился, что выехал благодаря разрешению Министерства культуры и из-за этого избежал мобилизации.

"Телеграф" также рассказывал, что нужно для выезда мужчинам, сопровождающим несовершеннолетнего ребенка.