Есть две основные причины: как и почему украинские мужчины выезжают за границу
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Более трети разрешений для граждан, которые едут по бизнес-делам, были выданы с ноября 2022 по февраль 2023 года.
В Украине продолжается военное положение, а, следовательно, и запрет на свободное передвижение военнообязанных за пределы государства. В общем, правила выезда для мужчин за границу могут усложнить, но исключения, конечно, останутся. Как и те, кто будет ими пользоваться, — чаще всего по двум причинам.
Детальнее об этом рассказали представители ресурса "Опендатабот", которые проанализировали, почему украинцы так спешат в другие страны. Для этого они проанализировали количество разрешений, выданных через систему "Шлях" за первый год полномасштабной войны.
Известно, что на 1 марта 2023 года было оформлено более 1,27 млн разрешений на выезд за границу по общей процедуре, наиболее популярные причины — бизнес-дела (86,6%) или поездка за гуманитарной помощью (13,4%). Если говорить в конкретных цифрах, то только для решения вопросов бизнеса мужчины получили более 1,1 млн разрешительных документов.
При этом ни госпограничники, ни Укртрансбезопасность не предоставляет информацию о количестве лиц, которые либо нарушили сроки пребывания за границей, либо вовсе не вернулись на родину. Напомним, что согласно правилам, украинцы имеют право находиться в других государствах в течение 30 дней, если отправились в гуманитарную миссию. Для бизнесменов этот срок чуть длиннее – 45 суток.
Отдельно также регламентируется выезд других категорий мужчин, в частности спортсменов и культурных деятелей. Впрочем, из-за последних процедуру пересечения границы и могут скоро усложнить. Виной всему поведение известного стендапера Андрея Щегеля, который кичился, что выехал благодаря разрешению Министерства культуры и из-за этого избежал мобилизации.
"Телеграф" также рассказывал, что нужно для выезда мужчинам, сопровождающим несовершеннолетнего ребенка.