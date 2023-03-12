Провожали "живым коридором": в Виннице торжественно простились с украинским Героем (фото)

Воин не дожил до своего дня рождения две недели

В Виннице 12 марта провели в последний путь украинского Героя Виктора Стасюка, который погиб в ходе кровавой войны, развязанной российскими оккупантами. Попрощаться с военным пришло большое количество горожан.

Героя встречали "живым коридором": опустил головы винничане стояли на одном колене, некоторые бросали цветы под машину, в которой везли гроб, еще часть людей держала украинские флаги и горько плакала. Об этом пишет издание "20 хвилин".

Отмечается, что винничане оцепили траурную процессию. Перед открытым гробом с телом погибшего Героя сидела его мать. Время от времени женщина прижималась к его рукам, гладила сына по лицу и плакала. Близкие Виктора также не могли скрыть слез и боли, которую они пережили от смерти военного.

"Большинство из нас его знали лично. Для многих он был другом. Некоторые ребята имели честь называть его побратимом. Мы сегодня прощаемся с Виктором Стасюком. Бог позволил мне лично его знать. Виктор был добрым, приветливым человеком. У него всегда была огромная страсть и энергия к жизни. Он обещал, что у нас будет победа. И эту победу теперь, друзья, нам нужно одержать. Ибо мы не в праве отказать ему в его словах и сказать, что это нереально", — сказал один из присутствующих на прощании с воином.

Что известно о Викторе Стасюке

Родился в Виннице, 21 марта 1975 года. Учился в школе №15.

В 1994 году прошел в Мукачево срочную службу. Работал в банковской сфере, но затем сменил род деятельности и стал фитнес-тренером.

Родные и близкие вспоминают Виктора как светлого и добросовестного человека. Он отдавал большую часть себя помощи бездомным животным.

В начале полномасштабного вторжения Виктор пошел добровольцем в терроборону. Служил в 120 бригаде.

7 марта 2023 года, во время выполнения боевого задания мужчина погиб. 12 марта его похоронили в Виннице.

По словам депутата городского совета, подруги семьи Стасюков Елены Верлан-Кульшенко, Виктор обещал помочь в налаживании реабилитации пострадавших воинов после окончания войны в стране.

"Витя говорил, что нужно уметь жить до 120 лет. И непременно так будет. Но сегодня Винница получила еще одного ангела-хранителя на небе, как и каждый из нас. Мне очень больно, потому что я знаю его поступки и отношение к бездомным животным, его позитив и человечность", — сказала Елена.

Депутат также призвала помочь и поддержать семью погибшего военного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве прошло прощание с двумя украинскими Героями — отцом и сыном, которые погибли в бою с российскими оккупантами под Бахмутом.