Наступление со стороны Беларуси: в ВСУ сказали, велика ли угроза

ВСУ контролируют ситуацию

В Украине по-прежнему продолжают мониторить ситуацию на границе с Беларусью и оценивать возможность повторного наступления с территории этого государства. Впрочем, по данным ВСУ, угроза нападения россиян с этой стороны до сих пор остается низкой.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Интерфакс.

Он отметил, что в настоящий момент угроза с северного направления остается низкой.

"Угроза с северного направления – низкая", — говорит Наев.

При этом, он добавил, что на территории Беларуси действительно находятся российские войска.

"Однако украинские пограничники и военнослужащие ВС Украины контролируют ситуацию и следят за перемещением врага", — подчеркнул Наев.

Напомним, ранее мы писали, что белорусский диктатор лукашенко сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Он заявил, что существует причина, по которой белорусы вступят в открытую войну с Украиной на стороне россии.

Также мы сообщали о том, что в США оценили, готова ли Беларусь к вторжению в Украину. При этом там напомнили, что эта страна и так предоставляет россии возможность использовать свою страну в качестве плацдарма для осуществления атак на территорию Украины.