Воинам ВСУ, которые защищают Бахмут, нужна помощь

Объявлен сбор для украинских защитников города-крепости в Донецкой области

Город-крепость Бахмут остается самой горячей точкой фронта. Именно туда направились бойцы 23-го отдельного батальона специального назначения (23-й ОБСН). Подразделению ВСУ, которое встало на защиту Бахмута, необходимы тепловизор, "Мавики", рации и планшеты, некоторые медицинские вещи. Все это даст возможность украинским воинам видеть врага и уничтожать его в любое время суток, иметь бесперебойную связь, а вместе с тем – сохранить собственные жизни.

Бойцы 23-го ОБСН направились на оборону города-крепости в Донецкой области после нескольких дней учений, поэтому сбор срочный.

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"Ты никогда не знаешь, кто будет твоим плечом, рукой помощи, опорой в сложный для тебя период. Часто это совсем не те, на кого ты рассчитывал, но они точно будут. Так мы с вами закрываем нереальные сборы, из капель ресурса каждого делаем океан поддержки для наших ребят, которые стеной стоят за каждого из нас с вами. Только вам решать, стоять в стороне от всех этих событий, понимая, что купить дрон, рацию, планшет вам "не по карману" и все это должно предоставить МО, или протянуть руку помощи и, возможно, именно она будет решающей", – заявили организаторы сбора.

Потребности воинов 23-го ОБСН:

тепловизор ThermEye Cyclops 335 – 10 шт. (стоимость одного ориентировочно 69 тыс. грн);

– (стоимость одного ориентировочно 69 тыс. грн); рации Motorola dp4400e (с 256е) + акб – 40 шт. (ориентировочная стоимость 27-36 тыс. грн);

dp4400e (с 256е) – (ориентировочная стоимость 27-36 тыс. грн); квадрокоптер Mavic 3 – 3 шт. (около 126 тыс. грн);

– (около 126 тыс. грн); планшеты под программу армии SOS "Кропива" – 15 шт. (7-12 тыс. грн), речь идет о рекомендованных моделях 8 дюймов: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Lenovo Tab M8 HD, Samsung Galaxy Tab A 8.0.

под программу армии SOS "Кропива" – (7-12 тыс. грн), речь идет о рекомендованных моделях 8 дюймов: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Lenovo Tab M8 HD, Samsung Galaxy Tab A 8.0. мягкие эвакуационные носилки ;

; медицинский тактический рюкзак ;

; турникеты.

На сегодняшний день накоплено уже 193,3 тыс. грн, но цель – собрать по меньшей мере 223 023 гривны. Конечно, эта сумма условная и символическая, ведь если приблизительно подсчитать, сколько стоит все то, что нужно ребятам, она будет значительно больше.

Однако даже 1 гривна в таких случаях важна. Кроме того, большое значение имеют репосты о сборе в соцсетях и комментарии под ними, ведь так информацию сможет увидеть больше людей. Помощью также будут контакты, где можно приобрести необходимые вещи по оптимальной цене.

Учения бойцов 23-го отдельного батальона специального назначения

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