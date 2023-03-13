Укр

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Favbet Foundation передал ВСУ два внедорожника Новость обновлена 13 марта 2023, 18:27
Favbet Foundation передал ВСУ два внедорожника

ВСУ получили очередную помощь от благотворительного фонда Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередные два внедорожника для помощи на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Артиллерийской бригаде "Запорізька Січ" фонд передал внедорожник Hyundai Terracan. Высокопроходимый пикап Mitsubishi L-200 поступил в распоряжение подразделения, в котором служат сотрудники Favbet.

Также подразделение получило от фонда два квадрокоптера DJI Mavic 3 и два тепловизора Lynx LH15.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем при содействии фонда ВСУ получили более 80 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Теги:
#Волонтеры #ВСУ #Favbet Foundation