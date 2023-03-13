Дмитрий Красильников стал новым командующим ОК "Север". Что о нем известно

Ранее командующим был Виктор Николюк

Генерал-майор Виктор Николюк, руководивший обороной Черниговщины, покинул пост командующего Оперативного командования "Север".

Николюк в свою очередь назначен командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. Он был командующим ОК "Север" с октября 2021 года. 10 марта 2022 года Николюку присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Новым командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

"Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам с кем защищал Черниговщину и Бахмут. работать ради нашей общей цели — вместе к Победе", — написал Николюк в Facebook.

Дмитрию Красильникову 44 года, издание "Новинарня" называло его одним из самых "свежих" бригадных генералов (получил звание указом президента 10 декабря 2021 года).

Красильников принимал участие в освобождении Торецка, в Дебальцевской операции, возглавлял 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области.

В начале полномасштабного вторжения оборонял Харьковщину и Горловское направление Донбасса. В 2022 году двое суток отбивался от непрерывного штурма оккупантов и не пустил российскую армию в Харьков из Луганской области.

Президент 28 февраля 2022 года наградил воинское звание Героя Украины и орденом "Золотой Звезды".

Его взгляды на роль пехоты, полномасштабного вторжения, тактику противника и характер боевых действий смотрите в этом видео:

Как сообщал "Телеграф", в ВСУ сделали заявление о планах россии относительно ракетных обстрелов Захватчики продолжают наращивать присутствие ракетоносителей в Черном море.