Украина отпустит на волю российского летчика, бомбившего Харьков: в чем дело

Российский летчик совершил несколько обстрелов Харьковской области, во время которых пострадали украинцы

Российского летчика подполковника, заместителя командира 47 бомбардировочного авиационного полка Максима Криштопа, который наносил удары по Харьковской области, освободили от отбывания наказания в Украине. Вместо 12 лет тюрьмы его внесли в списки на обмен и вернут в россию.

Соответствующее постановление вынес Дзержинский райсуд Харькова, сказано в Едином государственном реестре судовых решения. Пилот был задержан в марте прошлого и признался, что обстреливал территорию между Изюмом и Балаклеей в украинском небе.

Известно, что 2 марта 2023 год суд Харькова приговорил российского летчика к 12 годам лишения свободы. Обвиняемый находился в Киевском СИЗО как военнопленный до вступления приговора в законную силу. Однако прокурор подал ходатайство о том, чтобы освободить осужденного летчика от отбывания наказания в Украине и одобрить его на обмен военнопленными.

"Ходатайство группы прокуроров… об освобождении от отбывания наказания в отношении осужденного… удовлетворить. Освободить от отбывания наказания осужденного приговором Дзержинского районного суда Харькова… в связи с принятием уполномоченным органом решения о передаче его для обмена как военнопленного", — сказано в постановлении суда.

Осужденный Максим Криштоп будет освобожден из-под стражи после чего его передадут представителям уполномоченного органа, который отвечает за обращение с военнопленными. Речь идет о ГУР Минобороны Украины, которое организовывает и проводит обмены. Это решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке на протяжении 7 дней с момента оглашения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время крайнего обмена военнопленными Украина вернула домой еще 130 человек. Это 126 защитников и 4 защитницы, среди которых 87 защитников Мариуполя.