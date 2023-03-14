Более 600 главных окупантов на одной доске: журналистам показали результат работы украинских прокуроров (фото)

На схеме более 600 военных командиров русской армии

Представителям украинской прокуратуры с начала полномасштабного российского вторжения уже удалось собрать данные на несколько сотен военных преступников россии, которые обоснованно подозреваются в агрессии против Украины и ее жителей. Всех отмечают на специальной доске.

Как пишет The Guardian, украинские прокуроры создали огромную таблицу-схему, длиной в четыре метра и 1,5 метра в ширину. На ней отмечены имена и фотографии подозреваемых, на которых в Украине уже возбуждены уголовные дела: от российского министра обороны сергея шойгу и диктатора владимира путина до полковников и других военных командиров.

"Мы начали собирать досье на российских командиров и генералов в прошлом году, и мы продолжаем еженедельно обновлять их", — рассказал главный прокурор Харьковщины Александр Фильчаков.

В списке подозреваемых сейчас находятся генерал-полковник михаил мизинцев. Именно он руководил трехмесячной осадой Мариуполя, где оккупанты жестоко убили не менее 22 тысяч человек. Пока те разрушения, которые россия повлекла в многострадальном Мариуполе, можно сравнить с осадой Алеппо в Сирии — город стал сплошной руиной после бомбардировок со стороны агрессора.

Именно мизинцев был руководителем налетов в Сирии, поэтому согласно предыдущим предположениям военных экспертов он использовал приобретенный опыт и в украинском Мариуполе. В марте 2022 года правительство Британии ввело против мизинцева ряд санкций.

Еще один офицер, досье которого украинские прокуроры – это командир 64-й отдельной мотострелковой бригады азатбек омурбеков. Эта бригада творила свои зверства в Буче, где ее солдаты беспощадно насиловали женщин и детей и совершали другие пытки по отношению к мирным жителям.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский оккупант сначала кастрировал канцелярским ножом, а затем жестоко убил украинского военного. Видеоподтверждение военного преступления шокировало членов Мониторинговой миссии ООН по правам человека.