"Переродится в таракана": в Украине уничтожен оккупант-буддийский лама из Бурятии

49-летний оккупант всю жизнь проповедовал буддизм, но внезапно принял решение пойти убивать украинцев

В Украине в боях под Угледаром погиб очередной российский бурят Хышикто Цыбиков. Примечательно, что до участия в войне он был буддийским ламой и вера его не одобряла насилие.

О смерти 49-летнего бурята-буддиста сообщили российские СМИ в Twittere. В комментариях под постом пользователи пошутили, что после смерти российский воин переродится в другое существо, например, в таракана.

Известно, что мобилизовали бурята 22 сентября прошлого года, а погиб он 28 февраля в боях под Угледаром из-за тяжелого ранения. Простится с ним на родине смогли только 14 марта. На похороны пришли не только жители села и родственники, но и представители буддийского духовенства.

В юности Хышикто отслужил в амрии, после чего решил посвятить себя служению буддизму и пошел хувараком в Эгитуйский дацан. После этого он окончил Агинский Бурятский буддийский институт по специальности "философ-богослов". С 2002 года продолжил свое служение в филиале Эгитуйского дацана города Улан-Удэ, там же начал заниматься в мастерской скульптора буддийской атрибутики. Два года они с ламами работали над образом Будды Шакьямуни.

Спустя время вернулся в родное село и стал заниматься разведением сельскохозяйственных животных и каждый год организовывал летние конные скачки. После объявления мобилизации, бывший буддийский лама пошел убивать украинцев, невзирая на свою веру. В сети высмеяли эту ситуацию:

Чмо он, а не лама. Будда такой херни, как агрессивная захватническая война рфии, на которую бурят подписался, никогда не поддерживал бы.

Буддистский лама с оружием? Это как баба яга фея!

Ламы-фашисты — это изобретение рашки, или тоже вслед за Гитлером с Анненербе?

Не захотел оленей пасти, будет червей кормить.

Отлично! Теперь в таракана переродится, у**юдок!

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