Условие для контрнаступления ВСУ: эксперт пояснил спешку Кабмина со строительством оборонных сооружений

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил "Телеграфу" логику чиновников КМУ

Решение Кабинета министров Украины по безотлагательному выделению средств для срочного возведения фортификационных сооружений связано с подготовкой большого контрнаступления ВСУ. Это делается для защиты тылов и укрепления определенных участков, чтобы россияне не смогли атаковать и продвигаться в этих районах.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

"Это решение принято в рамках определенных плановых действий как раз в контексте контрнаступления. Во время наступления подтягиваются и собираются все возможные силы и средства для выполнения наступательных действий, усиливая фронт. Ведь надо понимать, что все резервы будут использоваться на наступление, и для того, чтобы усилить оборонные моменты (на других направлениях, — Авт.), выделяются деньги на укрепление и возведение там инженерных сооружений. Ведь большинство наших войск будут заняты наступательными действиями. Укрепление обороны происходит как раз планово для подготовки нашего наступления. Мы усиливаемся, например, чтобы россияне не смогли нас где-то в другом месте атаковать", — объясняет эксперт логику решения чиновников.

Отметим, список областей, где будут проходить оборонные мероприятия, в Кабмине не называют.

Как сообщалось, Украина с началом полномасштабной агрессии рф основательно занялась укреплением своих границ и территорий.

"Телеграф" также писал, что россия тоже занялась строительством линий обороны на захваченных украинских территориях. В частности, их заметили в оккупированном Крыму. Причем в своем стремлении защитится россияне отгораживаются даже от своих деревень на российской территории.