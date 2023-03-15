"Расшатывают ситуацию": Данилов отреагировал на скандальную статью The Washington Post о ВСУ

Ситуация на фронте сложная, говорит чиновник, однако иначе во время войны и быть не может

Приход весны для украинцев означает приближение долгожданного контрнаступления ВСУ, уже неоднократно "анонсированного". При этом на Западе все чаще возникают вопросы о готовности нашей армии к прорыву на фронте. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, подобные заявления безосновательны, ведь никакие потери не влияют на квалифицированность украинской армии в целом.

Именно так чиновник отреагировал на печально известную статью The Washington Post, где журналисты заявили, что состояние ВСУ за год войны якобы значительно ухудшилось. Также были высказаны сомнения в эффективности будущего украинского контрнаступления. Свое видение ситуации Алексей Данилов выразил в эфире национального телемарафона.

По мнению чиновника, все данные, указанные в публикации, "не соответствуют действительности". Он обратил внимание на количество перепечаток статьи в российских СМИ и призвал украинские медиа не работать по кремлевским нарративам.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать оборону. Они нас заранее записывали в лагерь проигравших", — также напомнил Алексей Данилов.

Он не скрывает, что ситуация на фронте сложна, однако это особенности любого военного времени.

"Мы уже год ведем войну против крупной по размеру, но не по разуму страны. Мы знали, что нам будет сложно, — говорит Данилов. — Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности – не совсем приятная вещь".

По словам секретаря СНБО, данные, используемые WP в своем материале, были получены журналистами из анонимных источников. Чиновник убежден, что подобными информационными вбросами Украине пытаются навязать необходимость "мирного урегулирования" войны. В этот перечень, добавил он, входит и разделение нашего государства по "корейскому сценарию", чего никак допустить нельзя.

Расценивает аналитику от иностранного издания как часть информвойны с россией и полковник запаса Роман Свитан. По мнению военного, чем ближе становится украинское контрнаступление, тем сильнее начинает бояться кремль.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, как на контрнаступление ВСУ может повлиять оборона Бахмута и почему город не следует покидать.