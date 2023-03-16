Война — день 386: натиск оккупантов на Бахмут не ослабевает, но ВСУ держат позиции

Оперативно о главном 16 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 386 дней. Оккупанты продолжают предпринимать попытки наступления на Бахмут и его окрестности и даже смогли достичь там определенных успехов, однако это дается им ценой огромных потерь, поскольку, по словам представителей ВСУ, в этом районе задействованы одни из самых опытных украинских подразделений. Российские атаки также фиксируются на линии Сватово — Кременная и к северо-востоку от Купянска. Вместе с тем аналитики не замечают существенных подвижек в наступлении россиян, поскольку за прошедший месяц им удалось захватить 234 квадратных километров и потерять при этом более 20 тысяч солдат.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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С данными за 13 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 383: оккупанты "застряли" в Бахмуте, но усиливают обстрелы

О происходившем 14 марта читайте в материале: Война — день 384: оккупанты пытаются прорваться к центру Бахмута и готовятся к новому ракетному удару

Информация за 15 марта доступна в сводке: Война — день 385: продолжение штурма Бахмута и скандал из-за сбитого американского БПЛА