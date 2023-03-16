Выплата семье павшего воина: миф или реальность – правозащитница Денисова поделилась опытом

Правозащитница объяснила, в чем проблемы с получением выплат семьями погибших военных

Семья военнослужащих вправе получать выплаты в размере 15 миллионов гривен в случае смерти воина на фронте. Впрочем, случаи получения такой помощи встречаются очень редко.

Реально ли семье получить денежную поддержку в интервью Цензор.нет, рассказала председатель правления Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова.

"К нам огромное количество людей обращается, которые не могут оформить эту помощь. Почему? Потому что порядок обеспечения этой выплаты утверждается каждым органом сектора безопасности и обороны Украины. То есть у каждого есть свой порядок. Сейчас есть приказ именно министра обороны от 25 января 2023 года, где уже изменен механизм получения этих 15 млн. Сначала семья погибшего/умершего получит 3 миллиона, а остальное – в течение 40 месяцев" – рассказала Денисова.

Также правозащитница добавила, что, по информации родителей павших героев, их обращения в Министерство обороны Украины были проигнорированы.

"В целях обеспечения соблюдения прав человека и социальных гарантий членов семей погибших военнослужащих, мы вынуждены обратиться к министру обороны Украины Алексею Резникову. Ожидаем ответа и принятия государственного решения, направленного на решение проблем родственников погибших защитников" – подытожила Людмила.

Напомним, что Украинский центр защиты прав человека подписал меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Мрия" Юлии Паевской (Тайры). Семьи павших воинов могут обратиться в фонд с запросом получить гуманитарную помощь и психологическую поддержку.