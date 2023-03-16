В Воздушных силах назвали следующую возможную цель ракетных атак россиян

От окупантов можно ожидать чего угодно, однако военные просчитывают возможные варианты

Российские захватчики продолжают массированные ракетные удары по Украине, несмотря на вероятную нехватку боеприпасов. Уменьшение их количества и интенсивности не является залогом полного покоя для украинцев, тем более что враг уже выбрал следующие приоритетные цели. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне могли "положить глаз" на правительственные и военные здания, а также транспортную инфраструктуру.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу". Военнослужащий отметил, что для врага важно наносить удары по "центрам принятия решений", чтобы потом хвастаться этим в пропагандистских медиа. Это, мол, придает значимости их действиям в Украине.

"Могут все что угодно обстреливать, — предупреждает Игнат. — У них есть приоритетные цели: правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны".

Также в этот список включает транспортную инфраструктуру, очистные и гидротехнические сооружения. В этом случае россияне будут учитывать масштабность катастрофы, в частности, экологической, которую можно нанести гражданскому населению. Также остаются под прицелом неприятеля и энергетические объекты.

"Россияне большинство атак направляют именно на столицу — ее окрестности. Цель врага — ударить в сердце страны", — говорит спикер Воздушных сил.

Он подчеркивает, что именно поэтому в Киевской области сконцентрировано немало систем противовоздушной обороны, что позволяет пресекать большинство атак. При этом правительственные здания сконцентрированы не только в столице, и многие помнят удары по администрациям в Харькове и Николаеве.

Именно поэтому ВСУ готовы к любому сценарию, совершенствуют системы ПВО и уничтожают большинство воздушных целей, выпущенных оккупантами. Юрий Игнат советует украинцам не расслабляться и реагировать на сигналы тревоги. Ведь, несмотря на уменьшение количества ракет у врага, их производство все еще продолжается.

Стоит отметить, что большинство военных экспертов частично согласны с военными относительно целей, которые армия рф могла выбрать следующими для ракетных атак. По мнению Сергея Грабского, защите железнодорожных путей следует уделить больше внимания. Владимир Селезнев предупреждает, что враг может нанести удары по мостам через Днепр.

При этом большинство украинцев уже приспособились к жизни при массированных атаках и не боятся их повторения.