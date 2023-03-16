ВСУ создали "Сетку смерти", с которой россияне не могут бороться: как она работает

Россияне уже не могут вести действенную контрбатарейную борьбу

Украинские военные в ходе полномасштабного российского вторжения не раз отличались созданием хитрых и эффективных тактик. Одной из таких впечатлились даже наши союзники, а россияне не могут с ней ничего поделать.

Об этом заявил вр.и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, передает Military Media Center.

Речь идет о так называемой "Сетке смерти" — огневом кулаке, который содержит в себе сразу все средства ракетно-артиллерийного поражения, что позволяет эффективно уничтожать российских агрессоров.

"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный "килнет" – или "Сеть смерти ВСУ". Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80 процентов потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", — говорит Баранов.

Он объяснил, что наши артиллеристы и ракетчики комплексно взаимодействуют с другими способами поражения, включая авиацию, и применяя западные высокоточные ракетно-артиллерийские системы. "Огневой кулак" бьет настолько мощно, что "враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу".

"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживаем его и уничтожаем их еще до того, как они будут готовы нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их да", — подчеркнул Баранов.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал Александр Сырский рассказал о тактических шагах ВСУ в Бахмуте.