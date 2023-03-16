Советник Залужного назвал Иран и россию "осью идиотов" и рассказал, вступит ли в неё Китай

Си Цзиньпин изучил ошибки путина в Украине

В мире побаиваются, что Китай может последовать примеру Ирана и начать помогать россии оружием. Однако, в действительности такое вряд ли произойдет.

Такое мнение высказал советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, когда вступил в должность президента Американ Юниверсити Киев (AЮK), передает издание Speka.

Райс считает, что Китай не будет поставлять россии вооружение.

"Китай не будет поставлять россии оружие так, как Иран. Си Цзиньпин изучил ошибки путина в Украине и, очевидно, решил не приобщаться к "оси идиотов", которую создали россия и Иран", — передает издание его слова.

По словам эксперта, Поднебесная могла бы атаковать Тайвань, "если бы Киев пал за три дня". Однако сейчас КНР понимает, что союзники готовы, а действия в этом направлении, как и открытая помощь россии, "настроят против него большинство мира".

Напомним, ранее мы писали, почему кремль разозлил Китай, но тот не бросает россию, а также почему разговор Зеленского с Си Цзиньпином не станет прорывом.

Также мы сообщали, что Китай заметно увеличил военный бюджет "на фоне геополитического напряжения". Официальный Пекин делает акцент на военной подготовке и готовности оборонной сферы к любым неожиданностям.