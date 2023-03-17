Купи российский город и делай с ним, что хочешь: в Украине запустили уникальный проект. Уже известно, куда пойдут деньги

Украинцы могут приобщиться к сбору средств на нужды военных и гражданских, приобретя российский город или село.

Помочь ВСУ, детям или животным теперь можно, приобретя один из российских городов и установив там собственные порядки. Сделка мнимая и действует только в рамках первого интерактивного донейшн-проекта под названием russiagoodbuy, но польза от неё будет реальной. О том, какие сложности возникли при создании сайта, почему пока нельзя купить москву и как будут тратиться собранные средства, "Телеграф" узнал у автора идеи Данила Белого.

На этой неделе заработал сайт по продаже территорий россии – интерактивный проект, способствующий сбору средств на амуницию, транспорт и технические приборы для военных, медикаменты и гуманитарку для гражданских, а также поддержку братьев наших меньших. Инициатором его создания стал стендап комик и радиоведущий Данил Белый. Для него это не первый опыт сбора средств для помощи другим, с самого начала полномасштабного вторжения он закрывал нужды военных и вместе с друзьями и коллегами, и самостоятельно.

Данил Белый принимает участие и в проекте "Точка сбора", в рамках которого с коллегами собирает средства в помощь ВСУ

- Один из первых запросов был от наших знакомых военных, которые уже были на фронте и нуждались в дронах. Это было, наверное, 100 тысяч гривен и мы подумали: "Ого, надо заморочиться", — вспоминает Данил первый коллективный сбор. – Но когда получили эту сумму, поняли, что эта штука работает и можно двигаться дальше. Из моих личных больших сборов были следующие. Один я начал на свой день рождения, его целью было приобретение большого дрона DJI Matrice 300 RTK для ребят из ССО. Для привлечения внимания я еженедельно выставлял в Instagram видео развлекательного характера, люди репостили и донатили. И еще собирал средства для приобретения очков и биноклей ночного видения, прицелов, шлемов, турникетов и т.д. Для этого я разработал меню со своими услугами, например, ты закидываешь 2000 гривен на Восточную Банку, а я пишу твое имя маркером на груди, а за донат в 3000 гривен – прошу у тебя твою фотку и редактирую ее будто мы снимались вдвоем. И таким образом получилось собрать около 300 тыс. гривен. И вот сейчас запустил этот сайт по продажам российских территорий.

Данил признается, что идея сделать такой интерактивный проект у него возникла в августе прошлого года. А для его реализации понадобилась команда и деньги, которые комик был вынужден взять в долг.

– Сейчас есть сложности с донатами по количеству и по их размеру. Даже я сам, когда была нормальная работа до полномасштабного вторжения, много корпоративов, мог больше подключаться к сборам, а сейчас уже это делаю взвешенно. Такая ситуация у многих, а потребности у тех же военных все равно есть, – добавляет Данил. – Поэтому я подумал, что нужна какая-то игра, чтобы мотивировать людей поддерживать Украину. Что же касается разработки сайта, то было несколько сложных моментов: во-первых, финансовый, во-вторых, разные технические нюансы, потому что с такой механикой все работали впервые. Плюс, в процессе у меня возникали новые идеи, и это вроде какое-то маленькое изменение, но разработчикам нужно было чуть ли не все "перестраивать". И была еще проблема, нельзя просто так что-нибудь продавать в Интернете, должны быть документы, подтверждения, фискализация чеков, а это бухгалтерия, с которой я незнаком абсолютно.

Цены на российские города рассчитаны в соответствии с площадью (1 доллар – 10 кв. км) там, где она известна

В конце концов, все проблемы были решены и в ночь на 12 марта сайт был открыт. На нем представлена карта с обозначениями российских городов и сел, их стоимость рассчитана в зависимости от площади – 10 кв. километров стоят 1 доллар США.

– В россии в общей сложности 62 тыс. городов, мы нашли более или менее правильную информацию примерно о 5 000 из них и не по всем известна площадь, поэтому для таких – цена выставлена рандомно, – уточняет Данил. – После запуска люди начали нас просить добавить тот или иной населенный пункт, например, написала девушка, что она хочет купить очень-очень маленькую деревню, потому что там живет ее дед. Мы добавили на сайт форму, вы ее заполняете и присылаете, а мы пытаемся добавить в продажу названный вами город или село. Цены в долларах мы выставили, потому что рассчитываем на участие и других стран, заходят они по курсу 37,4 гривны – очень приятному, такого больше не найдете нигде.

После покупки населенного пункта в россии пользователи получают именной сертификат и могут навести в них собственные порядки, а именно переименовать или назначить мэром собаку. Так, например, Нахабино стало Несокрушимым Харьковом, поселок Купавна – Докупались пацаны, Гжель – Петриковкой, Руза – Степанобандеровском. А вот москва пока не доступна для продажи.

Через сайт можно задонатить любую сумму, но украинцы стремятся стать владельцами российских территорий.

- Перед тем как открывать сайт, показалось, что на столицу, где вся гниль живет, будет большой спрос, поэтому не хотел продешевить, — отмечает Данил. – Так что продадим москву через аукцион, дорабатываем систему и запустим его на днях. Сейчас у нас уже продано 2 515 городов, благодаря этому поступило 16 638 долларов, из них меньше сотни собрано на кнопке "донат", то есть человек не захотел ничего покупать и просто перевел средства, такой вариант тоже есть. Также мы предлагаем при покупке определиться, куда должны пойти деньги – в помощь военным, детям или животным. Если на тот момент будет какой-нибудь народный сбор, как было с Байрактарами или Флотом морских дронов, то передадим средства туда, если нет, будем общаться с фондами, чтобы понять, где донаты больше нужны.

Отчитывается о расходовании средств Данил тоже креативно, например, поя под гитару

Данил добавил, что возможности и функциональный интерфейс будет постоянно обновляться, в частности после распродажи 70% территории, города и села можно будет перепродавать. А точка в проекте будет поставлена, когда украинцы выкупят всю россию.

Как сообщал Телеграф, Украину в ее борьбе с врагом поддерживает и много известных художников и медийных людей со всего мира. Мировые знаменитости собирают миллионы долларов, которые направляют на помощь нашей стране.