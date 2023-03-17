Война — день 387: россияне безуспешно и с потерями штурмуют позиции ВСУ на Донбассе

Оперативно о главном 17 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 387 дней. На Донбассе продолжаются активные боевые действия. Оккупанты не прекращают попыток продавить украинскую оборону, однако же успехов не имеют и с большими потерями раз за разом откатываются на предыдущие позиции. Между тем союзники Украины продолжают увеличивать помощь ВСУ как вооружением, так и боеприпасами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:30 Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков Volvo, первые автомобили будут отправлены на следующей неделе, — СМИ.

00:00 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал увеличение объемов предоставляемой Украине военной помощи и приобщение Франции к программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

С данными за 14 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 384: оккупанты пытаются прорваться к центру Бахмута и готовятся к новому ракетному удару

О происходившем 15 марта читайте в материале: Война — день 385: продолжение штурма Бахмута и скандал из-за сбитого американского БПЛА

Информация за 16 марта доступна в сводке: Война — день 386: натиск оккупантов на Бахмут не ослабевает, но ВСУ держат позиции