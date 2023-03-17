Россияне перебросили под Бахмут еще больше сил, идет борьба за важный завод: актуальные карты боев

Оккупантам не поздоровилось на Запорожском направлении, ведь им приходится отбивать локазилированные штурмы

Несмотря на огромное количество потерь среди личного состава, российская армия не оставляет попыток продвинуться под Бахмутом. К сожалению, они могут добиться частичных успехов на северо-западных подступах к городу, однако ВСУ продолжают держать оборону. Также горячим отрезком фронта остается линия Сватово-Кременная, активизировались бои и на юге страны.

Детальнее о событиях на фронте сообщили в свежей сводке на утро 17 марта в Институте изучения войны (ISW). Специалисты подчеркивают, что в Запорожской области украинские защитники могли предпринять несколько попыток локализованных штурмов, так что враг себя больше не чувствует слишком спокойно.

Продолжаются также бои под Кременной и в районе Донецка. Чтобы немного отвлекать внимание от событий на фронте, россияне продолжают усиливать свое военное присутствие в Черном море, увеличивая количество кораблей. При этом ракетоносителей среди них, как всегда, не слишком много, однако их может быть достаточно для участия в массированном ракетном обстреле страны.

Карта сражений в Украине 17.03.

Восток Украины

Ограниченные наземные атаки врага были зафиксированы к северо-востоку от Купянска, "горит" от боев и линия Сватово-Кременная. За предыдущие сутки ВСУ удалось успешно отразить попытки вражеского наступления под Гряниковкой, Кузьминым, Белогоровкой, Верхнекаменным и Спорным. Также россияне потерпели поражение и на подступах к самой Кременной. Не оставляют оккупанты попыток по продвижению под Макеевкой, Невским и Ямполевкой, однако о результатах этих боев в Генштабе ВСУ не сообщали. Активизировалось и Лисичанское направление, где россияне попытались ударить по украинским позициям.

Карта боев на востоке Украины 17.03

Тем временем продолжаются и на линии Авдеевка-Донецк. Враг пытается продвинуться под Авдеевкой, атакуя Каменку, Степное, Северное, Невельское, Первомайское и Марьинку, однако все попытки наступления терпят неудачу. При этом российские оккупанты утверждают, что якобы установили контроль над Красногоровкой, которая в 9 км от Авдеевки. Любопытно, что никаких визуальных наблюдений этим словам аналитики ISW не нашли. Часть наземных атак врага также пришлась на северо-западные окраины Донецка вблизи линии Пески-Водяное. Оккупанты боятся, что ВСУ могут перейти в контрнаступление, поэтому постоянно находятся в состоянии полной боевой готовности. Наблюдается усиление боевых действий и под Угледаром, однако успеха россияне здесь не имеют.

Карта боев в Донбассе 17.03

Бахмут продолжает быть одной из самых горячих точек столкновений на фронте. По всей вероятности, за последние несколько дней враг смог частично продвинуться на северо-западных подступах к городу, в частности в Зализнянском — скорее всего, его временно контролируют "вагнеровцы". Каких-либо успехов на этом отрезке фронта россияне достигают благодаря огромной концентрации живой силы и техники. Тревожит многих и тот факт, что серьезные боевые столкновения начались вблизи АЗОМа — важного стратегического объекта Донбасса. Это огромный завод по обработке цветных металлов, который может стать еще одним лакомым куском для окупантов.

За последние сутки ВСУ удалось отразить атаки врага на сам Бахмут, а также ближайшие населенные пункты — Орехово-Василовку, Григорьевку, Богдановку и Ивановское.

Карта сражений за Бахмут 17.03.

Юг Украины

А пока продолжается героическая оборона Донбасса, ВСУ могли совершить несколько локализованных штурмов в Запорожской области. Об этом свидетельствуют отдельные видеоматериалы, распространенные пропагандистскими медиа по атаке российских позиций под Ореховым. Бои велись близ Пологов и Новоданиловки. И хотя россияне утверждают, что им удалось отразить эти атаки, подтверждений таких действий нет.

Карта боев в Запорожском направлении 17.03

Интересно, что пока "паники нет", оккупанты продолжают расширять линию укреплений на Запорожском направлении. В отдельных районах созданы километры противотанковых рвов, а также установлены десятки рядов бетонных ограждений, которые должны остановить тяжелую технику украинцев. В частности, речь идет о линии Энергодар-Мелитополь-Токмак. Особенно полевые укрепления оккупанты увеличивают в размерах под Мелитополем, ведь здесь проходят их важные наземные линии связи. Кроме того, для них важна автомагистраль Е58, которая обязательно станет местом боевых действий, когда ВСУ будут освобождать Мелитополь.

Следует добавить, что при этом армия рф не оставляет обстрелы мирного населения и украинских позиций на фронте. Больше всего достается району вблизи Гуляйполя, также страдают Днепропетровская и Херсонская области.

Карта боев в Херсонской области 17.03.

Активизировался враг в Черном море. По утверждениям Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 марта в акватории находился 21 вражеский корабль, среди которых 5 ракетоносителей. Не только, что такое массовое присутствие российского флота может быть связано с демонстрацией силы в ответ на попытки США забрать свой сбитый беспилотник MQ-9 Reaper.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Воздушных силах ВСУ предупреждают о возможности активизации россиян по поводу новых ракетных обстрелов Украины. По мнению спикера группировки Юрия Игната, очередной удар может прийтись на правительственные здания и транспортную инфраструктуру. Также у неприятеля есть и другие приоритетные цели.

Писали мы и о том, с помощью какого западного оружия украинцам удалось добиться успехов под Угледаром.