Украинцы еще на год без херсонских арбузов, но есть и хорошая новость

Расстраиваться украинцам не стоит, арбузы в этом году будут

В этом году Херсонщина не сможет порадовать украинцев своими спелыми арбузами, которые прошлым летом массово пропадали из-за оккупации региона. Однако, несмотря на то, что посевная компания была отменена из-за того, что поля южной области сейчас покрыты минами, эта вкусная ягода все же будет поступать на украинские рынки.

Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук. По его словам, в этом году арбузы, дыни и лук будут выращивать в Одесской области, а также в Кировоградской области.

"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", — пояснил он.

Хрсонские арбузы

Что касается красной свеклы, моркови и картофеля, то ее будут выращивать аграрии центральной и западной Украины, ведь в этом году большое количество маленьких хозяйств увеличивают свою площадь во избежание дефицита и импорта. Ведь именно импорт обуславливает ощутимое увеличение цен, как, например, сейчас происходит с луком.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Херсоне, который прошлым летом страдал от российской оккупации, на рынках чуть ли не вдвое выросли цены на продукты, кроме арбузов.