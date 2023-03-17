Оккупанты пустили в ход агитацию на "олбанском языке": фото листовок
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1564
Листовки призывают украинских солдат сдаваться в плен
Украинским пограничникам на позиции прилетела российская пропаганда. Вроде бы обычное дело, но она была на "олбанском языке", который был популярне в интернете в начале 2000-х годов.
Фото агитационной листовки в своем Telegram-канале поделился украинский военкор Андрей Цаплиенко. В листовке подробная инструкция, как украинцам нужно сдаваться в плен российским оккупантам, но написанная с намеренными ошибками.
В листовке написано: "від’єдшуй магазин", "ляг на землю", "не чині опір". Также сказано, что нужно обозначить себя тканью белого или красного цветов, а при встрече с "російським солдатами" не нужно пугаться, необходимо лечь на землю и убрать руки за голову. Вероятно, оккупанты пытались повторить украинский язык, но и тут у них ничего нормального не получилось.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская пропаганда выдала очередной бестолковый фейк. Они показали барабан сцепления от "Мерседеса" и выдали его за обломки какого-то снаряда, которым Украина обстреливает Донбасс.