Оккупанты пустили в ход агитацию на "олбанском языке": фото листовок

Листовки призывают украинских солдат сдаваться в плен

Украинским пограничникам на позиции прилетела российская пропаганда. Вроде бы обычное дело, но она была на "олбанском языке", который был популярне в интернете в начале 2000-х годов.

Фото агитационной листовки в своем Telegram-канале поделился украинский военкор Андрей Цаплиенко. В листовке подробная инструкция, как украинцам нужно сдаваться в плен российским оккупантам, но написанная с намеренными ошибками.

В листовке написано: "від’єдшуй магазин", "ляг на землю", "не чині опір". Также сказано, что нужно обозначить себя тканью белого или красного цветов, а при встрече с "російським солдатами" не нужно пугаться, необходимо лечь на землю и убрать руки за голову. Вероятно, оккупанты пытались повторить украинский язык, но и тут у них ничего нормального не получилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская пропаганда выдала очередной бестолковый фейк. Они показали барабан сцепления от "Мерседеса" и выдали его за обломки какого-то снаряда, которым Украина обстреливает Донбасс.