Война — день 388: масштабные сражения на Донбассе и активизация боев на юге

Оперативно о главном 18 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 388 дней. Оккупанты продолжают пытаться продавить линию обороны украинских защитников в районе Бахмута и могут иметь определенные успехи на северо-западных подступах к городу. Однако ВСУ не планируют прекращать его оборону, поскольку город имеет очень важное значение. Кроме того ожесточенные бои продолжаются на линии Сватово — Кременная, а также начали активироваться в южной части Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На фоне масштабной воздушной тревоги в Украине, взрывы были слышны и в российской Белгородской области. При этом в самом Белгороде частично пропал свет.

О происходившем 15 марта читайте в материале: Война — день 385: продолжение штурма Бахмута и скандал из-за сбитого американского БПЛА

Информация за 16 марта доступна в сводке: Война — день 386: натиск оккупантов на Бахмут не ослабевает, но ВСУ держат позиции

С данными за 17 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 387: россияне безуспешно и с потерями штурмуют позиции ВСУ на Донбассе