Оккупанты пытаются прорвать оборону и заявляют о наступлении ВСУ: свежие карты боев

Враг продолжает давить и усиливает обстрелы

Российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины. Враг провел ограниченные атаки по линии Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, в Донецкой области.

Об этом сообщает в отчете Институт изучения войны. Отмечается также, что российские источники заявляют об наступательных действиях со стороны Украины, которые они якобы отбили.

По данным Генштаба, враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях. Отбито более 100 атак врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг наступает в Харьковской и Луганской области в окрестностях Сватово, Кременной. Бои идут на разных направлениях, часть российских источников заявило на контрнаступление ВСУ в районе Червонопоповки.

Карта боев на линии Купянск - Сватово - Кременная

В районе Бахмут враг все еще пытается продвинуться в городе. Атаки отбиты с северо и юго-запада, однако враг мог незначительно продвинуться в северной части Бахмута. Генштаб сообщает про отбитые атаки в районе Клищеевки и Ивановского. По данным DeepState, успех у врага есть с юга в окрестностях Бахмута. Российские оккупанты хотят подойти к Ивановскому, но безуспешно. Враг давит в сторону Богдановки, Григоровки, Орехово-Васильевки и Приволья.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях продолжается наступление врага. Враг наступал в районе Каменки, Невельского, Авдеевки, Марьинки, Северного и Первомайского. Бои идут от Авдеевки до Марьинки. Россияне заявляют о контратаках украинских войск в западной части Донецкой области.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне заявляют про попытку наступления украинских войск в районе Полог и Орехова и якобы отбитие атак. Часть источников сообщает, что атаки были успешными. В Херсонской области россияне также заявляли о попытках украинской диверсионно-разведывательной группы.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал про атаку по Украине дронами-камикадзе. Большую часть удалось сбить. Громко было и в Запорожье, где ракета попала в заведение общепита.