Какие вещи нужно взять с собой при мобилизации: полный список и объяснение военных

Рекомендуем список вещей, которые необходимо взять с собой в "военкомат"

В Украине идет общая мобилизация, а это значит, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжают получать повестки. Среди них может быть та самая повестка на прибытие, ее еще называют "мобилизационным распоряжением", "боевой повесткой", "повесткой на отправку".

"Телеграф" рассказывает, что означает эта повестка и какие вещи нужно подготовить в случае ее получения.

Какие бывают виды повесток

Для начала следует разобраться, какая именно повестка была вручена, потому что каждая из них имеет разную цель. Существует 4 вида повесток: для уточнения информации, на прохождение медицинского осмотра, на призыв на срочную службу и на прибытие на призывной участок.

Уточнение учетных данных . В "военкомате" актуализируют данные о семейном положении, работе. После этого лицу могут дать отсрочку от призыва.

. В "военкомате" актуализируют данные о семейном положении, работе. После этого лицу могут дать отсрочку от призыва. Прохождение медкомиссии . После вручения такой повестки необходимо пройти медобследование, по результатам которого выдают документ с выводом военно-врачебной комиссии, где указывается, годен или непригоден человек к службе.

. После вручения такой повестки необходимо пройти медобследование, по результатам которого выдают документ с выводом военно-врачебной комиссии, где указывается, или человек к службе. Повестка-призыв на срочную службу . Указывается куда и когда нужно показаться, какие документы нужно взять с собой. Это паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужная карточка и мобилизационное распоряжение (при наличии).

. Указывается куда и когда нужно показаться, какие документы нужно взять с собой. Это паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужная карточка и мобилизационное распоряжение (при наличии). Мобилизационное предписание (прибытие на участок). Вручают лицам, согласно выводу медкомиссии, пригодные для военной службы. В повестке указано, что необходимо явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов.

Повестка на прибытие на призывной участок

Такое повестка обязывает явиться в призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации. Повестка на отправку не означает немедленное участие в боевых действиях, объясняет адвокат Виктория Тютюнникова, передает "Слово и дело". Только военнообязанные с опытом военной службы или привлекаемые на учебное собрание могут быть направлены в воинские части.

Тренировки мобилизованных

Неподготовленных без опыта не направляют на передовую. Сначала их готовят по необходимым специальностям и только после этого выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Что взять с собой

Обычно первое — это документы: паспорт, военный билет (временное удостоверение), учетно-послужная карточка и мобилизационное распоряжение. Второе — вещи, которые помогут при подготовке и, собственно, во время выполнения военной службы потом. При необходимости это могут помочь докупить и отправить друзья и родственники.

Те, кто уже служит, советуют подготовиться самостоятельно и подготовить необходимые вещи еще до вручения повестки. Работник службы по связям с общественностью Территориальной обороны Владимир Дегтярев советовал запасаться снаряжением, похожим на набор для похода, передает Zaxid.net.

Когда бойца впервые призывают, он получает от государства минимальный набор: форма, бронежилет и каска, иногда баул или рюкзак. Ситуация с обеспечением везде разная. Поэтому лучше запастись хорошей тактической обувью, рюкзаком, варежками, разгрузкой. Вещи, нужные для мобилизованных, условно можно поделить на три группы.

Снаряжение:

Форма, 1-2 комплекта

Термобелье, 1-2 комплекта

Носки высокие трекинговые, много

Белье, желательно спортивное, много

Дождевик

Флисовая кофта

Футболки/рашгарды

Боевая рубашка (combat shirt)

Бандана, шапка, балаклава

Перчатки тактические

Берцы, трекинговые ботинки

Кроссовки

Тапки/шлепанцы

Оборудование

Плитоноска

Разгрузка/боевой пояс

Шлем

Наколенники/налокотники

Аптечка боевая

Тактический рюкзак

Баул

Противогаз

Очки

Техника

Техника

Телефон

Шнуры, зарядные, продолжатель/тройник

Нож, мультитул

Фонарик (лучше два)

Батарейки

Бинокль

Повербанк

Разное

Аптечка расширена

Зубная щетка, паста, бритва, мыло, шампунь/гель, кремы для рук, лицо

Витамины

Полотенце

Фляга или кемелбек

Термос

Чашка, тарелка, приборы

Водонепроницаемый пакет с документами

Лопатка мало

Газовая водка, баллоны

Сухпай, батончики, сухие супы, чай, кофе

Спички, зажигалки

Каремат

Спальник

Что из этого следует 100%

Одним и важнейшего, на что стоит обращать внимание, — это обувь, говорит военный разведывательного батальона Дмитрий, передает "Супспільне".

"Если человек натер ноги, это все — он не может нормально идти. Он думает не о том, что происходит вокруг, а о том, как ему больно. Поэтому обувь должна быть максимально комфортной, а как она выглядит — не важно", — говорит Дмитрий.

Тактическую обувь следует брать только сезонную, но также можно демисезон и мультисезон. Она должнабыстро сохнуть и быть легкой и теплой.

Легкая плитоноска не будет мешать двигаться в боевых условиях, рассказывает командир роты ТРО, Петр:

"Я предпочитаю качественную плитоноску с легкими керамическими плитами и максимальным классом защиты, который человек может найти. Потому что в активных действиях все остальное, и таскать трудно, и работать мешает. Впрочем, если двигаться не надо, то можно и натянуть на себя все эти дополнительные защитные элементы – на шею, руки, пах, бока”, – говорит Петр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем разница между повестками старого и нового образца. Как известно, недавно правительство утвердило новые правила военного учета.