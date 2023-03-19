Война — день 389: оккупанты пытаются наступать на востоке и готовятся к новому ракетному удару

Оперативно о главном 19 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 389 дней. Противник, как и прежде, пытается продавить линию обороны ВСУ на востоке Украины, а главные сражения разворачиваются у Бахмута и в районе Сватово и Кременной, при этом российские источники сообщают об усилении активности украинских войск и ДРГ в южных областях. На фоне участившихся запусков ударных БПЛА россиянами в военном командовании предупреждают о том, что риски нового массированного ракетного удара остаются высокими, о чем также свидетельствует и повышенная активность авиации противника.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Украина попросила Болгарию передать ей истребители МиГ-29.

00:00 СНБО ввел санкции против более 400 лиц и компаний. В основном это россияне, но есть также сирийцы и иранцы, которые помогают стране-агрессору.

Информация за 16 марта доступна в сводке: Война — день 386: натиск оккупантов на Бахмут не ослабевает, но ВСУ держат позиции

С данными за 17 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 387: россияне безуспешно и с потерями штурмуют позиции ВСУ на Донбассе

О происходившем 16 марта читайте в материале: Война — день 388: масштабные сражения на Донбассе и активизация боев на юге