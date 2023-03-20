Военные вне политики. Готовы ли украинцы к такому шагу?

Запретить участие военных в политическом процессе хочет только скудная часть опрошенных.

Почти 70 процентов украинцев выступают против своеобразного поражения в правах и запрета военным на выражение мнения на политическую тематику, а три четверти — против ограничения участия военных в политических процессах даже несмотря на то, что генерал Михаил Забродский, известный нардеп от партии Порошенко слагает мандат и уходит из Верховной Рады, чтобы сконцентрироваться на помощи Генштаба ВСУ.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

На вопрос анкеты "Нужно ли запретить военнослужащим публично выражать собственное мнение по внутренним политическим вопросам?" ответы респондентов распределились следующим образом:

однозначно да — 7,2;

скорее да — 14,1%;

скорее нет — 30,7%;

точно нет — 38,6%;

колебались с ответом — 9,4%;

Следующий пункт опроса звучал следующим образом: "Нужно ли запретить военным ограничить возможности для участия в политическом процессе?" Украинцы ответили на него так:

однозначно да — 3,4;

скорее да — 11,3%;

скорее нет — 29,5%;

точно нет — 45,8%;

колебались с ответом — 10,1%;

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 18 марта.

Напомним, "Телеграф" опубликовал результаты опроса: должны ли ВСУ помочь Молдове с Приднестровьем.

Мы также разбирались, нужно ли увеличить выплаты военным и что думают украинцы на этот счет.