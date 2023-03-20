Контрнаступление не в этом году? Наев рассказал о планах ВСУ на 2023-й

Россия не оставляет попыток установить контроль над всей территорией Украины

В Украине все ожидают, анонсированного многими контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году, однако перед тем, как совершать эти действия нашим силам необходимо измотать противника и накопить собственные силы.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

Он заявил, что в настоящее время рф не оставляет попыток установить контроль над всей территорией Украины.

"Противник продолжает проведение наступательных действий на отдельных направлениях с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. В то же время на других временно оккупированных территориях, а именно в Херсонской и Запорожской областях, проводит оборудование оборонных рубежей и наращивает группировку за счет мобилизованных", — говорит Наев.

В дальнейшем, по информации Наева, агрессор хочет захватить новые территории для создания буферных зон, чтобы обеспечить "безопасность" для уже "включенных в состав россии" оккупированных территорий Украины.

Исходя из этого, утверждает военный, основные усилия ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины в 2023 году будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения и недопущения захвата противником новых территорий Украины.

"Нам необходимо, во-первых, истощить противника и нанести ему максимальные потери в живой силе и технике. Во-вторых, нарастить собственный боевой потенциал и создать условия для проведения наступательных действий с целью освобождения оккупированных территорий. Также мы будем продолжать стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Северного и Юго-западного направлений", — заявил командующий Объединенных сил.

Он отметил, что для выполнения этих задач и эффективного противостояния превосходящим силам противника Силам обороны нужно продолжить ведение активных оборонных действий.

"Своевременно проводить ротацию и восстановление их подразделений и частей. Кроме того, нужно продолжить работу по повышению боевых способностей Сил обороны Украины, создавая новые части и подразделения, которые будут составлять основу ударных группировок.

Действующие части и подразделения должны быть оснащены и переоснащены новейшими образцами вооружения и военной техники как собственного производства, так и производства стран-партнеров. Параллельно со снабжением новейших боевых систем нужно активно проводить подготовку личного состава с привлечением военных специалистов стран-партнеров", — подчеркивает командующий.

Напомним, ранее мы писали, что в США рассказали о двух вариантах контрнаступления для Украины.

Также мы сообщали о том, как погода в Украине повлияет на весеннее контрнаступление ВСУ.