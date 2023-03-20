Снарядного "голода" больше не будет: ЕС согласовал план помощи Украине

Украина будет получать снаряды на протяжении 12 месяцев

Страны Евросоюза согласовали план поставок боеприпасов в Украину на сумму 2 млрд евро. Ранее эта сумма составляла только 1 млрд евро.

Об этом сообщает агентство AFP и корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter. План разработал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что 20 марта министры стран Евросоюза подпишут план о совместной закупке для Украины вооружений по итогам рейдов на своих складах. Как сообщила премьер Эстонии Кая Каллас в своем Twitter, Украина получит от союзников 1 млн снарядов 155 мм.

"Рада, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС сегодня согласовали инициативу. Это поможет нарастить производство европейского оборонно-промышленного комплекса и повысить нашу безопасность", — написала она.

В свою очередь, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что снаряды будут поступать в Украину в течение 12 месяцев, передает The Guardian. Это означает, что снарядного голода больше не будет. В Европе преследуют сразу три цели: увеличение поставок артиллерийских снарядов в Украину, совместные закупки стран ЕС и ускорение темпов пополнения собственных запасов, а также оперативное наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первые заказы на новые поставки снарядов смогут сделать уже до начала мая. В ЕС понимают, что на данном этапе войны артиллерия играет важнейшую роль, а поэтому необходимо стабильно снабжать ВСУ боеприпасами.