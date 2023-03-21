Что будет делать россия без уничтоженных "Калибров" в Крыму: в ВСУ выступили с предупреждением

Российские войска представляют опасность для Украины

Успешный налет беспилотников на оккупированный Крым привел к уничтожению ракет "Калибр НК" в железнодорожном эшелоне в Джанкое. Враг был вынужден убрать ракетоносители из моря, однако опасность новых ракетных ударов по Украине остается высокой.

Об этом сообщила руководители пресс-центра сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что в Чёрном море группировка кораблей врага насчитывает восемь судов-ракетоносителей. Они находятся в пунктах базирования, вероятно, ожидая ракеты. Однако она добавила, что гипотетически ракеты могут выпустить именно из тех пунктов базирования, несмотря на то что это небезопасно. Поезд с "Калибрами" был уничтожен, но существование запаса таких ракет у россиян представляет опасность для нашей страны.

При этом Гуменюк не ожидает что российские власти признают уничтожение состава с крылатыми ракетами "Калибр". Россияне чувствовали себя в безопасности на таком расстоянии от линии фронта. Взрывы в Джанкое заявляются как работа сил ПВО рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты усилили давление вокруг Авдеевки. Согласно картам боев, они хотят окружить город, а также продолжают штурмовать в Бахмуте.