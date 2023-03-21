Критические полгода: в НАТО рассказали, когда и где пройдет контрнаступление ВСУ

В НАТО ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие пол года

На фоне грядущего контрнаступления Украины, а также продолжающихся ожесточенных боев все больше экспертов считают, что ближайшее время будет решающим для войны в Украине. Так, например, считают и ведущее аналитики НАТО.

Об этом пишет Bild, ссылаясь на одного из руководителей военного альянса.

Сообщается, что ведущие аналитики НАТО предполагают, что и Украине, и россии предстоит "критическое полугодие". А оружие, поставляемое в настоящее время Западом, может быть использовано уже в мае, чтобы вытеснить вторгшуюся российскую армию с юга и востока нашей страны.

"Подготовка, материалы, логистика и знания секретных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения успешного контрнаступления", — сказал чиновник, добавив что "мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников", — передает издание слова источника.

Чиновник также дал информацию о возможных местах украинского контрнаступления, но отметил, что "должен быть очень осторожным из соображений безопасности".

Кроме того, сотрудник НАТО отметил, что дальнейшие наступления Украины он не может комментировать.

"Их следует понимать либо как отвлечение российских вооруженных сил, либо как реальную цель усилий по освобождению страны", — говорит он, отмечая, что цель наступления на юго-востоке страны: "Прорвать сухопутный мост в Крым".

По мнению военного, "Москва в данный момент не готова увеличивать количество своих экипажей или боевых самолетов, дислоцированных в Украине. Украинская ПВО сегодня намного сильнее, чем была в начале войны".

В НАТО не исключают, что Украина начнёт наступление на Крым, оккупированный россией с 2014 года.

"Киев имеет право вернуть себе всю украинскую территорию", — прямо заявил чиновник.

Напомним, ранее мы писали, что командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал о планах ВСУ на 2023-й.

Также мы сообщали, что в США рассказали о двух вариантах контрнаступления для Украины.