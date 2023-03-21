Оружие не поставляет, но...: как Китай помогает россии убивать украинцев

россия смогла установить постоянные, если не массовые, поставки беспилотников из Китая

Хотя Китай, по данным украинской разведки, пока не поставлял оружия россии, Поднебесная с начала полномасштабного вторжения продала огромное количество своих дронов, которые оккупанты используют на войне.

Об этом пишут журналисты газеты The New York Times.

Журналисты, ссылаясь на информацию российской таможни от стороннего поставщика данных, насчитали, что за все время войны Китай продал россии беспилотников на сумму около 12 млн долларов. Эти поставки представляют собой смесь продуктов от DJI, самого известного в мире производителя дронов, и множества более мелких компаний, часто поступали через мелких посредников и экспортеров.

Стоит отметить, что речь идет о гражданских дронах, которые продаются по коммерческим контрактам.

"Сложные каналы продаж и расплывчатые описания продуктов в экспортных данных также затрудняют окончательное определение того, есть ли в китайских продуктах американские компоненты, что может представлять собой нарушение американского экспортного контроля. И официальные продажи, скорее всего, являются лишь частью более широкого потока технологий по неофициальным каналам и другим дружественным россии странам, таким как Казахстан, Пакистан и Беларусь", — говорится в материале.

Отмечается, что результатом является стабильная поставка новых беспилотников в россию, которые направляются на передовую ее войны с Украиной.

В общей сложности, утверждается в статье, почти 70 китайских экспортеров продали россии 26 различных брендов китайских беспилотников после вторжения. Вторым по величине проданным брендом был Autel, китайский производитель дронов с дочерними компаниями в США, Германии и Италии; экспортеры продали своих дронов почти на 2 млн долларов, последняя партия была отгружена в феврале 2023 года.

На поле боя квадрокоптеры часто выдерживают всего несколько полетов. А значит, пополнение запасов даже самых простых беспилотных летательных аппаратов стало столь же важным, как и другие предметы первой необходимости, вроде патронов или снарядов.

Также указывается, что пока украинская армия получает дроны в основном благодаря пожертвованиям, россия смогла наладить постоянные, если не массовые, поставки беспилотников из Китая. Прямые продажи китайских экспортеров, по словам отраслевых экспертов, являются лишь частью более широких усилий по закупке дронов на близлежащих рынках, где их можно купить на полках розничных магазинов.

"В военном, дипломатическом и экономическом плане Пекин становится все более важной опорой для россии в ее военных действиях. Китай остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, помогая финансировать вторжение", — подчеркивают журналисты.

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