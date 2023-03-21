Взрывы громыхали в пяти точках: все последствия налета беспилотников на Крым

Взрывы прогремели сразу в пяти точках

Вечерний налет жужжащих НЛО на временно оккупированный Крым нанес серьезные повреждения сразу в нескольких точках полуострова. Серьезно пострадала железнодорожная станция в Джанкое.

Об этом пишет российский проект ASTRA.

Так, по данным журналистов, серьезные повреждения после атаки дронов зафиксированы как минимум по пяти адресам. При этом четыре из них относятся к железнодорожной станции (локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады).

Стоит отметить, что 20 марта украинские разведчики сообщили об уничтожении поезда, который перевозил российские крылатые ракеты. Вероятно, он находился именно на этой станции.

Пятым адресом является сельскохозяйственный магазин на Перекопской улице, 51. Сообщается, что в результате взрыва в этом месте пострадал местный житель. Он получил сквозное ранение грудной клетки.

В результате атаки на станцию возникли перебои в электросети локомотивного депо, сообщают источники ASTRA.

"Власти" Джанкоя утром сообщили, что ввели в городе режим ЧС муниципального уровня", — говорится в сообщении.

Напомним, что 20 марта жители Джанкоя услышали громкое жужжание пропеллеров неизвестных беспилотников. После этого раздались несколько очень мощных взрывов, которые запечатлели на видео. Позже в ГУР МО Украины сообщили, что во время взрывов был уничтожен состав, который перевозил ракеты "Калибр НК".

Ранее мы писали о том, сколько ракет "Калибр" могла потерять армия оккупантов во время атаки на Джанкой.

Также мы сообщали, что того же 20 марта в Крыму также раздался взрыв на газопроводе.