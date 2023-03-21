Боеприпасы с обедненным ураном: в чем их мощь и безопасны ли они для здоровья людей

Если Британия передаст их для танков, ВСУ смогут "щелкать, как орешки" любую тяжелую технику рф

Заявление заместителя министра обороны Великобритании Анабель Голди о том, что Лондон готов передать Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2, вызвала волну резонанса в СМИ и соцсетях. Пока в Украине экспертная среда и обычные пользователи пребывают в некоем замешательстве, на пропагандистских ресурсах рф уже начинается истерика.

"Телеграф" подробно разбирался, в чем именно заключаются военные преимущества таких снарядов, почему их так опасаются оккупанты с пропагандистами, и безопасны ли они для здоровья людей.

Что такое ОУ?

По материалам из открытых источников известно, что обедненный уран (ОУ) — это токсичный тяжелый металл, являющийся основным побочным продуктом обогащения урана. Это вещество, которое остается после того, как большинство высокорадиоактивных изотопов урана отбирается для использования в качестве ядерного топлива или для ядерного оружия. ОУ обладает теми же характеристиками химической токсичности, что и уран, однако меньшей радиационной токсичностью.

Ввиду его высокой плотности, которая примерно в два раза превышает плотность свинца, обедненный уран и применяется в бронебойных боеприпасах.

Какие именно военные преимущества боеприпасов с обедненным ураном

Основной причиной использования боеприпасов с ОУ считают его существенные запреградные разрушения, а также хорошую горючесть, что обеспечивает высокое бронебойное действие, вызывая значительные разрушения любых преград.

При этом боеприпасы с обедненным ураном не признается химическим оружием международными организациями, а его применение никак не регулируется и не запрещено. А к ядерному оружию они никакого отношения не имеют.

Самый современный БОПС для M256 - M829A4. Фото Sturgeonshouse.ipbhost.com

Обедненный уран может также применяться для увеличения прочности брони военной техники, например танков.

Отметим, ранее в ходе боевых действий, армия США применяла боеприпасы с обедненным ураном. В США они наиболее часто производились в качестве 30-мм снарядов к авиапушке GAU-8 Avenger ВВС США. Чуть реже — как 25-мм боеприпасы к пушке M242 ВС США и КМП США.

Разрезной макет снаряда M829A2. Фото US Army

По некоторым данным, во время первой войны международной коалиции против Ирака (1990-1991 гг.), союзные войска выпустили в общей сумме около 782.414 снарядов с обедненным ураном. Применение большей их части приходится на США. Всего союзники тогда использовали от 275 до 300 тонн обедненного урана.

За период Иракской войны 2003 г. было выпущено около 300.000 снарядов с обедненным ураном, большая часть из которых тоже была выпущена армией США.

В ходе бомбардировок в Югославии и Боснии, США потратили более 40.000 снарядов с обедненным ураном, большая часть из которых военные выстреливали в Косово и Боснии.

При этом в странах с развитой атомной промышленностью, располагающих накопленными запасами обедненного урана, производить такие боеприпасы обходится значительно дешевле, чем из других материалов (например, из вольфрама).

Снаряды с ОУ разных типов. Фото - censor.net

В контексте вышеупомянутой возможной передачи Британией для ЗСУ снарядов для танков Challenger 2, вероятнее всего, речь может идти о снарядах L26 (CHARM 1) или L27A1 (CHARM 3).

L-26 — это удлиненный бронебойный снаряд из обедненного урана, используемый вместе с металлическими зарядами в гильзе L14A1 или L14A2.

При этом L27A1 имеет большее отношение длины к диаметру и считается гораздо более эффективным, используется вместе с металлическим зарядом в гильзе L16A1.

Такие снаряды способны поражать все типы танков российской армии, независимо от степени защиты, ведь уровень бронепробивания составляет до 700 мм. Начальная скорость полета таких снарядов может составлять около 1600 м/с.

Боеприпас L27A1. Фото - sketchfab.com

Снаряд для Challenger 2. Фото - thinkdefence.wordpress.com

Безопасен ли он для людей и окружающей среды

По данным ООН со ссылкой на результаты исследований, в проведении которых принимало участие Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной.

Помимо того, ранее исследование рабочей группы Королевского научного общества по вопросам опасности здоровья от боеприпасов с обедненным ураном пришла к выводу, что риски для здоровья, вызванные использованием оного в оружии, крайне незначительны.

По заявлению минобороны США, не существует ни единого задокументированного случая возникновения рака из-за обедненного урана, что подтверждается исследованиями в данном вопросе.

По расчетам Всемирной Организации Здравоохранения, предельная доза облучения, которая может быть получена при попадании в организм частиц обедненного урана составляет менее половины предельной годовой дозы для лиц, работающих в условиях радиации. По заключению ВОЗ, это может увеличить риск лейкемии не более чем на 2%

Как сообщалось, ранее Великобритания начала обсуждать передачу Украине нескольких десятков истребителей Eurofighter Typhoon модификации Tranche 1. Мы детально рассказывали, в чем особенность этого вида вооружения.

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