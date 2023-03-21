Львовский Оборонный Кластер полностью закрыл потребности в бронежилетах медиков Донецкой области

ЛОК снабдил всех медиков Донетчины бронежилетами

Около 2000 специализированных бронежилетов передал украинским медикам Львовский Оборонный Кластер (ЛОК) в рамках осуществления своей очередной гуманитарной миссии на Востоке Украины.

В частности, 1000 комплектов было передано медикам Донетчины, чем полностью закрыта потребность медицинского персонала области в средствах индивидуальной защиты. 650 бронежилетов получили медики Днепропетровщины, а 200 комплектов было передано медикам Луганщины, вынужденным временно покинуть свои дома в Лисичанске, Северодонецке и других городах области изз-а российской оккупации.

Специализированные бронежилеты будут использованы мобильными бригадами медиков во время эвакуации тяжелобольных и раненых из прифронтовых районов.

Это уже десятая гуманитарная миссия ЛОК. Во время предыдущих — в конце прошлого, начале текущего года — более 2000 бронежилетов было передано врачам Харьковщины, Донецкой области, Запорожья, Херсонщины, Николаевщины, Киева, Чернигова, Сум и Харькова.

В целом же в ближайшее время ЛОК планирует полностью закрыть потребности украинских медиков в специализированных бронежилетах. Для чего планирует изготовить и бесплатно передать их еще около тысячи комплектов.

Противоосколочные бронежилеты для медиков разработаны Львовским Оборонным Кластером и Харьковским заводом средств индивидуальной защиты вместе с медиками скорой помощи. Изделия полностью сертифицированы и прошли все необходимые испытания.

Поэтому медицинский бронежилет от ЛОК сделан надежным для защиты, прежде всего, от таких угроз: он характеризуется противоосколочной устойчивостью не менее 500 метров в секунду, имеет 1 класс защиты в соответствии с украинскими стандартами (ДСТУ 8782:2018), а также соответствует определенным натовским стандартам.

Бронежилет изготовлен из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена, что делает его не только прочным, но и достаточно легким: он весит всего 4 кг. Также жилет имеет удобные карманы для оборудования и яркие отличительные знаки медицинской службы.

Львовский Оборонный Кластер является крупнейшим отечественным производителем бронежилетов, который специализируется на изготовлении средств индивидуальной защиты для военных, полицейских, медиков, журналистов, производит эвакуационные жилеты для детей.

На сегодняшний день ЛОКом уже изготовлено почти 100 тысяч защитных бронежилетов разного типа. Все бронежилеты изготовлены за счет благотворительных пожертвований и бесплатно переданы по месту назначения.

Внести свой вклад можно на сайте ЛОК: https://www.ldc-ua.org/