Самая масштабная атака: Данилов рассказал о новом опасном плане россиян

россия постоянно проводит информационные операции, но сейчас разворачивается одно из самых масштабных

Во время войны кроме событий, происходящих для всех в максимально понятной и видимой плоскости – вражеские наступления, обстрелы, ракетные атаки, есть сфера медийно-виртуального пространства и она не менее важна. россия проводит свои специальные информационные операции в режиме нон-стоп и сейчас происходит развертывание москвой одной из самых мощных информационных кампаний, начиная с февраля 2022 года.

Об этом в "Украинской правде" пишет секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, новый масштабный план россии состоит в том, чтобы посеять на Западе, прежде всего в США и ЕС, неверие в победу Украины. По замыслу кремля, мы должны получить подрыв военной помощи и принуждение Украины к переговорам с путиным.

"Для этого по всей Европе активизируются российские "консервы" и агенты влияния, чистка которых в ЕС, к сожалению, только началась. Привлекаются коррумпированные бизнес-лобби, заинтересованные в российском сырье и рынках. Через подобранных спикеров и "окученные" западные средства массовой информации продвигаются тезисы о проблемах украинской армии, о конфликтах в высшем военно-политическом руководстве, об истощении ресурсов и невозможности дальнейших наступательных действий", — говорит Данилов.

Выход, который рисуют россияне – "переговоры" и "замораживание" войны.

Кроме того, как одна из составляющих плана, распространяется дезинформация о подготовке Украиной масштабной провокации, связанной с использованием радиоактивных отходов для изготовления "грязной бомбы". Чтобы отвлечь внимание западных партнеров, спровоцировать панические настроения в европейских и американских сообществах, москва пытается раздуть конфликт на других чувствительных для Запада территориях, играет на ядерных фобиях, прибегая к прямому шантажу.

В Молдове, например, пророссийские партии организуют антиправительственные митинги, провоцируя массовые беспорядки. Точками провоцирования становятся территории от Балкан до [побережья] Суахили. Повсюду московиты делают попытку всунуть свой незваный нос. В отдельных европейских столицах через маргинальные общественные и политические движения спецслужбы россии устраивают антиукраинские и пророссийские акции, количество которых резко возросло.

"Выход из Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений также рассматривается кремлем как инструмент давления на Европу и США. А также как способ принудить наших партнеров к тому, чтобы они снизили военную поддержку нашего государства и сочли необходимость переговоров на условиях путина. Работа с глобальным Югом, корректировка политики исторической памяти, дискредитация финансово-экономического сектора Украины и многие другие направления реализуются сейчас подразделениями ФСБ, СЗР и ГРУ в условиях необходимости достижения остановки военных действий и подготовки к новому наступлению", — отмечает секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы писали, что россияне развернули новую информатаку против Запада.

Также мы сообщали, что российская пропаганда прокололась с очередным фейком.