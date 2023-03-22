Почему все вдруг "забыли" о наступлении из Беларуси и стоит ли его бояться

О подготовке к наступлению россиян с севера украинцы узнают за несколько месяцев до начала боевых действий

В конце 2022 года в украинском информпространстве активно обсуждались риски повторного вторжения оккупационных войск рф с территории беларуси. Некоторые из лидеров общественного мнения всерьез предполагали, что к "большому походу" на Киев в январе-феврале будет привлечена и регулярная армия РБ. Несмотря на то, что военные эксперты настаивали на неспособности ВС РФ провести новую наступательную кампанию, уровень тревожности в обществе рос с каждым днем. Но спустя два месяца ситуация на севере Украины оставалась контролируемой, разговоры об угрозе для Киева вдруг стихли, а вот события на восточном направлении приобрели максимальное обострение.

"Телеграф" разбирался в том, какую природу имеют периодические всплески прогнозов о наступлении армии рф с территории беларуси, и стоит ли украинцам опасаться повторения сценария 24 февраля 2022 года.

Оккупантские мечты о Киеве снова разбились о реальность

В декабре 2022 года произошло сразу несколько событий, которые существенно "подогрели" опасения украинцев по поводу повторной попытки оккупантов прорвать нашу оборону на северном направлении. В частности, стало известно, что в ходе мобилизации, объявленной в россии осенью, в ряды оккупационных войск были зачислены около 300 тысяч единиц пушечного мяса, а в приграничных с Украиной областях беларуси начался набор добровольцев в подразделения терробороны.

Одновременно с этим издание The Economist опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, в котором генерал отметил, что россия не оставила намерений захватить Киев и рано или поздно попытается их реализовать. Более того, по тогдашним прогнозам ISW, во время визита кремлевского диктатора в соседнюю республику 19 декабря, путин и лукашенко должны были обсуждать будущее участие РБ в войне с Украиной.

Несмотря на то, что ни в ВСУ, ни в Пограничной службе Украины не делали официальных заявлений о прямой военной угрозе со стороны беларуси, косвенных признаков оказалось достаточно, чтобы в обществе зародились тревожные мысли о повторении сценария 24 февраля 2022 года.

На самом же деле, по словам военного аналитика, ветерана АТО Евгения Дикого, в тот период мы стали свидетелями эволюции представлений россиян об их возможностях.

"Они всерьез рассматривали вариант большого похода на Киев и Харьков и отсоединение западной части Украины через Волынь. Но в ходе подсчета ресурсов, которые для этого нужны, их аппетиты начали снижаться. В первую очередь стало понятно, что никакого похода из беларуси быть не может. Затем сдулся и их план на большой котел с ударом из-под Харькова и Запорожья с отрезанием большей части Левобережной Украины. В результате все свелось к тому наступлению, которое мы наблюдаем в последние несколько месяцев", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу" .

Военный аналитик отмечает: основной ресурс российской армии – плохо обученная, но очень многочисленная пехота. Поэтому единственная доступная им тактика – это продавливание нашей линии обороны "катком" живой силы. Она сработала в Соледаре, и сейчас оккупанты пытаются использовать ее в Бахмуте и Авдеевке. Этим и ограничивается громко анонсированное "большое наступление" россии, которого все с ужасом ждали с декабря прошлого года – ни на что больше армия рф не способна.

"Да, сдерживать это нашествие пехоты достаточно сложно. Для нас было бы даже лучше, если бы они рискнули и попытались наступать из беларуси, но оккупанты учатся на ошибках и сейчас более трезво оценивают свои возможности. Если на северном направлении начнет расти угроза, мы будем знать об этом за несколько месяцев до начала операции. Накопление необходимых сил и средств требует времени, сделать это даже за несколько недель просто невозможно", — уверяет Евгений Дикий.

Следует отметить, что украинские военные относятся к возможному наступлению из беларуси вполне спокойно и воспринимают его как дополнительную возможность ослабить врага. Так, в конце февраля генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева, заявил, что столь масштабная операция ВС рф могла бы приблизить Украину к победе.

В частности, он напомнил о начале полномасштабного вторжения, когда россияне шли колоннами, а украинские защитники успешно утилизировали их, брали пленных и отбирали технику.

"Я надеюсь, что оно (наступление — прим. ред.) все-таки будет. Не надо этого пугаться, это очень хорошо, если оно будет. Вы должны понимать, что есть правила войны. Нам, допустим, чтобы сорвать их с мест, где они заняли оборону, нужно иметь в три раза больше личного состава, техники. У нас нет этих ресурсов. Поэтому, когда они идут в наступление, и мы организуем контрнаступление, мы сравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать. Наступления не надо бояться, нужно просто хорошо подготовиться. Военные все понимают, что так проще для нас", — сказал Марченко в интервью "НикВести" .

Верить в ВСУ и не терять бдительности

По состоянию на конец марта ситуация на границе с беларусью остается относительно спокойной и контролируемой. В настоящее время участие РБ в войне ограничивается предоставлением армии рф своей территории для запуска ракет по украинским городам, разрешением на использование российской авиацией аэропортов для проведения воздушной разведки и подготовкой личного состава ВС рф на белорусских военных базах, полигонах и тренировочных центрах.

Несмотря на то, что в беларуси продолжается плановый призыв на сборы военнообязанных, а после инцидента с повреждением самолета ДРЛС А-50 в Мачулищах правительство планирует создать спецподразделения, аналогичные украинскому "Беркуту", ударных вражеских формирований на территории беларуси не наблюдается.

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, присутствие на территории соседней республики личного состава ВС рф – не новость, и отнюдь не прямое свидетельство того, что в ближайшее время из беларуси готовится наступление на Украину.

"Российские военные и раньше задействовались в совместных учениях с подразделениями РБ, а также проходили там подготовку, после чего возвращались в россию, а вместо них прибывала следующая группа. В последнее время в россии не была сформирована ударная группировка, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину с территории беларуси", — говорит Демченко в комментарии "Телеграфу".

В то же время и недооценивать врага также не следует, отмечает спикер ГПСУ. Имеющееся у россии количество сил может быть использовано для провокации на украинско-белорусской границе или для достижения, если не стратегических, то тактических целей. Учитывая это, на северном направлении продолжается укрепление не только линии границы, но и приграничья Украины. Таким образом, подразделения ГПС, ВСУ и Нацгвардии будут иметь все возможности для отражения любой агрессии по этому направлению.