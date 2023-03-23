Скоро воспользуемся случаем: Сырский сделал интересный намек насчет боевых действий

Российские военные, включая "вагнеровцев", потратили немало сил

Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону на востоке страны, однако ВСУ продолжают отбивать атаку за атакой. Более того, из-за серьезного истощения противника, в частности на Бахмутском направлении, украинские защитники довольно скоро могут нанести армии рф неожиданный удар.

На это намекнул командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В своем Telegram-канале он отчитался по поводу поездки в Бахмут, заявив, что натиск окупантов слабеет.

По его словам, за взятие Бахмута враг готов оплатить любую цену по поводу потерь живой силы или техники. Особенно это ощутимо для наемников из ППК "Вагнер".

"Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — добавил Сырский.

Также он подчеркнул, что украинские военные на фронте демонстрируют храбрость, мужество и сверхчеловеческую стойкость. Как ведут себя отдельные бригады, Александр Сырский мог увидеть своими глазами во время пребывания на Бахмутском направлении.

Добавим, что накануне бойцов под Бахмутом посетил даже президент Владимир Зеленский. Он пообщался с военными во время короткого чаепития на местной заправке, чем взорвал соцсети.

Вероятно, это еще одно свидетельство того, что русское давление на этом направлении становится гораздо слабее. "Телеграф" предварительно писал, насколько критична ситуация в Бахмуте.