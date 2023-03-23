Оккупанты не уходили из Новой Каховки: в Генштабе ВСУ объяснили, что произошло

Город обещают освободить как только будет возможность

Вечером 23 марта генштаб ВСУ заявил, что все российские подразделения вышли и з Новой Каховки на левом берегу Днепра. Однако позже выяснилось, что некоторые подразделения врага все еще временно дислоцируются в городе.

В Генштабе ВСУ объяснили, что новость оказалась "ложной тревогой" из-за того, что имеющиеся в распоряжении военных данные были некорректно использованы. Украинские воины добавили, что город непременно будет освобожден.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку", — написали в Генштабе ВСУ.

По информации портала DeepStateMAP, в Новой Каховке базируется 5-я общевойсковая армия сухопутных войск из Уссурийска, что на Дальнем Востоке россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ объяснили, зачем ударили по Джанкою. В городе находился важный железнодорожный логистический узел.