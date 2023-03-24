Новый надводный дрон вызвал "бавовну" в Севастополе? Чем особенный этот вид вооружения

Пока доподлинно неизвестно, какие повреждения кафиров нанес дрон

Вооруженные силы Украины получили новый надводный дрон-камикадзе, подозреваемый в недавнем появлении "бавовны" в Крыму.

Как пишет издание defence-ua, в четверг, 22 марта, на территории Севастополя раздалась серия мощных взрывов. Их нанес удар надводными дронами, а также неопределенными "воздушными целями". Об этом оперативно сообщили в российском минобороны, отметив успешную работу вооруженных сил и отражение атаки.

Эксперты предполагают, что "бавовну" в Крыму могли устроить те же дроны-камикадзе, которые били по вражеским объектам, расположенным на территории полуострова еще осенью 2022 года. В то же время, есть и замечания. Как справедливо замечают в блоге OSINT-аналитика HI Sutton, эту роль мог успешно выполнить и другой беспилотник.

Информация о том, что в Украине появился новый надводный дрон-камикадзе, была обнародована накануне волонтерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко. В HI Sutton визуализировали примерный вид этого беспилотника, сравнив его с предшественником. Вероятно, он имеет меньшие размеры и более "гладкую конструкцию". Кроме того, нет никаких признаков, что платформа оснащена какими-то камерами наблюдения. Однако это точно не может означать, что их нет вообще.

Также сейчас доподлинно неизвестно, какой именно ущерб был нанесен ударом беспилотника в Крыму, ведь ожидать правды от пропагандистов не стоит. Однако и так точно понятно, что благодаря работе дрона работа морского транспорта в Севастополе была парализована. К тому же в сети распространялась информация о том, что рф была вынуждена отвести от бухты два носителя ракет.

Следует также отметить, что появление новых надводных дронов-камикадзе и увеличением их количества можно ожидать новых ударов в районе временно оккупированном Крыму и не исключено, что какая-то из них станет, по меньшей мере, неприятной для кораблей оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные получили на вооружение первый беспилотный авиационный комплекс Shark — чем он особенный.