песков оригинально объяснил, зачем путин ездил в Мариуполь

Циничную поездку путина прокомментировали в кремле

Пока президент Украины Владимир Зеленский ездит в самые горячие точки фронта, чтобы поддержать наших воинов, в кремле до сих пор не могут отойти от "героической" поездки владимира путина в разрушенный им же украинский Мариуполь.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков рассказал пропагандистам зачем вообще путин туда поперся.

Он заявил, что оккупированные территории Украины находятся под "пристальным контролем" путина. Поэтому его поездка в один из городов якобы выглядит естественной – он поехал туда за "личными впечатлениями", говорит песков.

"Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он принял решение лично это все посмотреть на месте. Это вполне естественно, собственно путин всегда так делает", — передают его слова росСМИ.

Отвечая на вопрос, "как в кремле относятся к таким экспромтам, никто "не поседел", Песков заявил, "нет, никто "не поседел".

Напомним, что визит путина в Мариуполь возмутил украинцев. Особенно момент, где диктатор встретился с кучкой мариупольцев, которые были рады визиту главы страны-убийцы. "Телеграф" сравнил визиты путина и Гитлера в Украину. В них просматривается очень много общего.