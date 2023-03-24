Прошел ровно год: Залужный показал эпичное видео уничтожения вражеского корабля

Точные удары ВСУ по российскому флоту разрушили мифы о его неуязвимости

Ровно год назад, 24 марта, украинские военные нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного города Бердянск. Тогда российские оккупанты потеряли один из флагманов флота — большой десантный корабль "Саратов", а "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

В день годовщины мощной атаки наших защитников по "неуязвимому российскому флоту" главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал в своем Telegram-канале эпичное видео уничтожения вражеского корабля "Саратов".

"Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не узнает покоя: ни на суше, ни на воде", — подчеркнул Залужный.

Стоит добавить, что спустя 21 день после этой большой потери рф, воины ВСУ уничтожили флагман Черноморского флота россии — корабль "Москва", что стало очередным ударом для российских оккупантов. Крейсер был затоплен после попадания в него двух ракет "Нептун". К слову, этот корабль в начале полномасштабного вторжения был использован россиянами во время нападения на остров Змеиный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что французские зенитные ракетные комплексы Crotale, которые получили украинские военные, сбили свою первую цель в небе.