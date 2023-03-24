Отдал жизнь за Украину: доброволец из Франции погиб под Бахмутом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Погибшему не было и 30 лет
В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших защитников. При этом отдают жизни за нашу страну нередко и иностранцы. Одна из таких трагических новостей пришла во Францию.
Об этом сообщает издание NEXTA.
Речь идет о гражданине Франции, который добровольно пошел воевать на стороне ВСУ. К сожалению, его путь воина оборвался под Бахмутом, где сейчас проходят самые ожесточенные бои.
29-летний Кевин Дэвид пал в бою на этой неделе. У защитника остались жена и двое детей.
Как сообщают француские СМИ, молодой человек, родом из штата Мэн и Луара, присоединился к Интернациональному легиону, объединяющему добровольцев всех национальностей, сражающихся против россиян вместе с украинской армией.
Кевин Дэвид присоединился к спецподразделениям украинской армии, а в марте трагически погиб. Точная дата его смерти пока не сообщается.
К сожалению, смерть Дэвида является уже не первой потерей среди добровольцев прибывших к нам из разных стран, чтобы помочь отразить нашествие россиян. Так, например, только несколько дней назад стало известно о гибели его соотечественника по имени Андреас Галоцци. До этого на фронте погиб американский доброволец уроженец города Маршфилд 28-летний Эндрю Питерс.